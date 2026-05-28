Rusia acusa a la UE de convertirse en un "bloque político-militar" antirruso

Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Moscú han acusado este jueves a la Unión Europea de haberse convertido en los últimos años en un "bloque político-militar" antirruso impulsado por los Estados Unidos de Donald Trump, que se refleja no solo en su apoyo a Ucrania, sino también en la cada vez mayor "militarización" del continente.

Así lo ha declarado el secretario ruso del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, en un encuentro internacional con altos mandos de defensa, en el que se ha hecho eco de las últimas decisiones de la UE para reforzar sus "capacidades ofensivas".

"Prevén destinar más de 800.000 millones de euros en los próximos años para reforzar las capacidades ofensivas de la UE", ha dicho Shoigu, citando las cifras ofrecidas por la propia UE, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

"Polonia y los Estados bálticos, que ya han cumplido antes de lo previsto el objetivo de la OTAN de elevar el gasto en defensa al 3,5% del PIB para 2035, están a la vanguardia de la militarización", mientras "Alemania sigue aumentando el gasto militar con el pretexto de la amenaza rusa, incluso en medio de una grave crisis financiera y económica", ha apuntado el exministro de Defensa ruso.

Shoigu ha señalado que Alemania ya lidera el gasto militar entre los países europeos y prevé invertir 377.000 millones de euros en este tipo de políticos en los próximos cuatro o cinco años.

Este cambio de rumbo ha sido motivado, ha explicado, por Estados Unidos, que pretende que sus aliados en Europa asuman mayor responsabilidad en lo que respecta a su propia seguridad, para lo que les ha exigido mayor gasto en defensa.

"LA PAZ ES SOLO UN SUEÑO"

En ese mismo encuentro, las autoridades rusas han puesto de manifiesto que "la paz es solo un sueño" y han vaticinado que el mundo no será un lugar seguro durante mucho tiempo, aunque confían en que esta "inestabilidad" traiga consigo también "oportunidades" más allá de los consiguientes riesgos y desafíos.

"Vivimos en una era de cambios, lo que significa que la paz es solo un sueño", ha valorado el director del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR), Sergei Narishkin, que también ha destacado la cada vez mayor inversión en defensa y capacidad militar de los países de la OTAN que limitan con Rusia.

La OTAN "está aumentando constantemente su potencial militar en su flanco oriental, mantiene allí un alto nivel de acciones de Inteligencia y entrenamiento, modernizando la infraestructura existente y creando otras nuevas", ha contado el jefe del SVR, que ha acusado a Europa de utilizar a Ucrania de "ariete" contra Rusia.

Narishkin ha advertido de que Europa se está preparando "para un conflicto armado a gran escala en 2030, tal y como "está plasmado en los documentos conceptuales clave de la Unión Europea", el llamado Libro Blanco, en el que se establecen las necesidades de inversión en defensa.

Por otro lado, Narishkin ha aprovechado para apuntar sus críticas hacia el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a quien ha acusado de "amenazar periódicamente con violencia física" a los políticos europeos que se niegan a enviar fondos nacionales al "abismo ucraniano".

En ese sentido, ha afirmado que "armas procedentes del teatro de operaciones militares ucraniano circulan libremente por toda Europa, llegando incluso a manos de grupos terroristas internacionales". "Dista mucho de ser Hitler. Aunque es perfectamente capaz de interpretar ese papel en alguna comedia de tercera categoría", ha dicho en referencia a Zelenski.