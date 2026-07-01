Rutte ve "justo" que Europa asuma las donaciones militares a Ucrania y defiende el rol "indispensable" de EEUU

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, de visita en Alemania - ERIK LUNTANG

BRUSELAS, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania "sigue siendo indispensable" pese a que dejó de donar armamento militar a Kiev en 2025, y ha calificado como "justo" que sean los países europeos y Canadá quienes compren equipamiento estadounidense para después dárselo al país dirigido por Volodimir Zelenski.

"Estados Unidos sigue siendo indispensable para la defensa de Ucrania. El flujo de apoyo clave desde Estados Unidos hacia Ucrania continúa, pagado por canadienses y europeos, y creo que eso es justo", ha indicado el jefe de la Alianza en una rueda de prensa desde Berlín tras reunirse con el canciller alemán, Friedrich Merz, en vísperas de la cumbre de la OTAN que se celebra la semana que viene en Ankara, Turquía.

Rutte se ha referido a la llamada Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (o PURL, por sus siglas en inglés), una iniciativa de la OTAN con el fin de que países europeos y Canadá adquieran armamento estadounidense para la defensa militar de Ucrania.

En su opinión, es justo que otros aliados compren capacidades estadounidenses porque "solo Estados Unidos puede hacer a gran escala" armamento como interceptores para los sistemas de misiles Patriot, que protegen las infraestructuras críticas y energéticas en Ucrania, o los centros urbanos de las ciudades ucranianas.

"Europa está apoyando masivamente a Ucrania, en dinero, en apoyo y en producción industrial de defensa", ha añadido después de insistir en que, pese a ello, Washington brinda un apoyo "indispensable" para Ucrania.

RUSIA SEGUIRÁ SIENDO UNA AMENAZA TRAS LA GUERRA

En otro orden de cosas, el también ex primer ministro de Países Bajos ha detallado que durante su reunión con Merz --a la que también ha acudido el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius--, han coincidido en la necesidad de "mantener la presión sobre Rusia".

"Incluso cuando termine su guerra contra Ucrania, Rusia seguirá siendo una amenaza a largo plazo para la seguridad euroatlántica. El entorno de seguridad global es complejo y volátil", ha añadido, poniendo cómo ejemplo que Irán haya intentado "mantener secuestrada la economía mundial" bloqueando el estrecho de Ormuz.