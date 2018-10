¿Qué se sabe hasta ahora de la desaparición del periodista Yamal Jashogi?

Actualizado 16/10/2018 17:16:01 CET

MADRID, 16 Oct. (EDIZIONES) -

El periodista Yamal Jashogi entró en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre. Desde entonces, nadie ha vuelto a saber nada más de él.

Dada la relevancia internacional que ha adquirido el caso, el Gobierno saudí podría estar preparándose para admitir que el periodista murió durante un interrogatorio, según la CNN. Sin embargo, todavía no ha trascendido si Jashogi era sospechoso de algo o si las autoridades turcas eran conscientes del suceso que iba a tener lugar en el consulado del reino.

Reuters / Murad Sezer

Jashogi es un periodista conocido por su extensa carrera cubriendo conflictos en Oriente Medio. Ganó adeptos (y críticos) durante los 80 y los 90 por defender la lucha contra la invasión soviética de Afganistán, llevada a cabo por islamistas apoyados por el Gobierno estadounidense.

El reportero llegó a entrevistar al antiguo líder de Al Qaeda, Usama bin Laden, por el que mantuvo grandes simpatías mientras luchaba contra la URSS y criticó tras el 11S. "Me derrumbé, llorando, con el corazón roto por ti, Abu Abdulá (un sobrenombre de Bin Laden). Fuiste hermoso y valiente en esos preciosos días en Afganistán, antes de que te rindieras ante el odio", escribió el periodista en Twitter.

El periodista es muy crítico del Gobierno actual de Riad, pero no con el anterior. Según recogen el 'New York Times', Jashogi tenía una buena relación con el rey Abdullah y con el antiguo jefe de Inteligencia saudí, el príncipe Turki. Este último le contrató en calidad de consejero durante sus etapas como embajador en Reino Unido y Estados Unidos (EEUU).

Aquí le podemos ver en una conferencia sobre los acuerdos de Oslo de 1993 sobre el conflicto palestino-israelí.

#Oslo25: It is only the Palestinians who decide, not Egypt or Saudi Arabia or any other players no matter how powerful these actors are.

FOLLOW LIVE BLOG 🔛 https://t.co/17rtb8Ko8C pic.twitter.com/7ppjJuadzh