Siria denuncia la muerte de siete soldados en un ataque con drones por parte de las FDS

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han denunciado este miércoles la muerte de siete soldados en un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en la provincia de Hasaka, un día después de que las partes acordaran un alto el fuego.

El Ministerio de Defensa sirio ha indicado en un comunicado que el ataque, que ha dejado 20 militares heridos, ha sido ejecutado cerca del paso fronterizo de Al Yarubiyá, donde fue hallada una instalación para la fabricación de explosivos, según ha recogido la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Las FDS no se han pronunciado por ahora sobre el incidente, registrado después de que el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, diera cuatro días a las fuerzas kurdo-árabes para acordar un plan de cara a la "integración" administrativa y militar en el Estado de la provincia de Hasaka, de mayoría kurda y bajo control hasta ahora de las autoridades semiautónomas kurdas de Siria.

En virtud de este entendimiento, no habrá fuerzas sirias en localidades kurdas, mientras que el comandante en jefe de las FDS, Mazlum Abdi, tendrá que proponer un candidato para el puesto de viceministro de Defensa y para el puesto de gobernador de Hasaka. Además, las partes han acordado integrar todas las fuerzas militares y de seguridad de las FDS en los Ministerios de Defensa e Interior sirios.

El Gobierno sirio anunció el domingo un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que, en la práctica, supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.