Siria señala a las FDS como responsables de fugas en el campo de Al Hol por falta de coordinación con Damasco

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior de Siria ha señalado a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) como responsables de las fugas masivas de familiares vinculados con el grupo yihadista Estado Islámico en el campo de detención de Al Hol, ubicado en el noreste del país, por retirar a sus fuerzas sin "ninguna coordinación previa" con Damasco o con la comunidad internacional.

El portavoz del ministerio, Nurredín al Baba, ha detallado en una rueda de prensa que las fugas se produjeron antes de la llegada de las fuerzas de seguridad sirias al lugar y que se detectaron al menos cien aberturas en el muro que rodea el campo, según ha recogido el canal de televisión Syria TV.

Al Baba ha explicado que, pese al "caos generalizado" en el primer momento de su despliegue, las fuerzas sirias cerraron las aberturas y aseguraron el perímetro del lugar, además de garantizar las necesidades humanitarias de sus residentes en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.

El portavoz, que ha catalogado Al Hol como un "centro de detención" y ha asegurado que miles de personas fueron retenidas durante años en una zona semidesértica carente de infraestructuras básicas, ha indicado que la mayoría de los familiares que abandonaron el campo han regresado, si bien no ha dado detalles sobre el número de personas fugadas.

Asimismo, ha indicado que los familiares de combatientes yihadistas "no son 'per se' delincuentes" y ha informado de que el Gobierno de transición trabaja en un plan integral para garantizar su rehabilitación y reintegración a la sociedad.

Los residentes del campo serán trasladados a otro lugar seguro mientras las autoridades pertinentes trabajan para llevar a cabo un censo, en coordinación con organizaciones civiles, para verificar sus identidades y registrar a los niños que no tengan nacionalidad.

Una investigación publicada por el diario 'The Wall Street Journal' reveló que se desconoce el paradero de hasta 20.000 habitantes del campamento desaparecidos durante las tareas de evacuación y en medio del caos ante los combates de principios de año entre el Ejército sirio y las FDS.

La investigación cita a expertos de la agencias de Inteligencia de Estados Unidos, quienes apuntan que entre 15.000 y 20.000 personas, incluyendo afiliados a Estado Islámico, están ahora prófugas en Siria por el caos generado derivado de los combates entre las partes, que terminaron con un precario acuerdo de integración y traspaso de competencias, incluyendo la del campo.