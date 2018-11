El Tribunal de Cuentas europeo afea a Turquía que no identifique beneficiarios de ayudas de la UE a refugiados

Publicado 13/11/2018 0:00:40 CET

La mitad de los proyectos humanitarios auditados no han logrado sus resultados

BRUSELAS, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (ECA, por sus siglas en inglés) ha avisado de que no es posible identificar --por culpa de Ankara-- a los beneficiarios finales de las ayudas europeas prometidas a Turquía para los refugiados sirios por su rechazo a facilitar los datos y ha admitido que hay "una duda" de que todas las ayudas lleguen a los beneficiarios, al tiempo que ha concluido que la de los proyectos humanitarios auditados sobre el terreno no han logrado los resultados esperados.

"Ni la Comisión ni el Tribunal de Cuentas han sido capaces de rastrear los beneficiarios de los proyectos desde su registro hasta el pago y para un auditor esto es una situación grave", ha explicado en rueda de prensa la miembro del Tribunal de Cuentas de la UE y responsable del documento, Bettina Jakobsen, que no ha querido aclarar si ven justificado el rechazo de las autoridades turcas a facilitar los datos de los beneficiarios finales por sus normas de protección de datos, como alega Ankara.

"Podemos ver que el dinero va a los refugiados, pero no podemos decir que todo el dinero va ahí. Hay un riesgo", ha precisado, insistiendo en que la Comisión deberá tratar de negociar con Turquía el "pleno acceso" a los datos de cara al segundo tramo de ayuda de otros 3.000 millones de euros prometidos por la UE a Ankara para los refugiados a cambio de mantener su cooperación para frenar la inmigración a Europa a través del Egeo.

Jakobsen ha insistido en que los auditores deben poder "seguir el flujo del dinero desde la cuna hasta la tumba" y ha reconocido que las principales dudas se dan respecto a los dos programas de asistencia en metálico --30 euros mensuales para comprar bienes de primera necesidad a través de una tarjeta de débito-- a los que se ha destinado 1.100 millones de euros, aunque ha puesto en valor que las agencias de la ONU hayan puesto en marcha "controles internos adicionales para mitigar estos errores".

"Pero no podemos decir que no haya errores", ha precisado, mientras que el principal auditor del informe que se desplazó sobre el terreno a Turquía, Cyril Messein, ha precisado que los datos del "beneficiario final" no está públicamente disponibles ni para la UE ni para los socios que implementan los proyectos sobre el terreno.

RECOMENDACIONES

Por ello, entre las recomendaciones del Tribunal para mejorar "la rendición de cuentas" en el futuro figura la de incrementar la supervisión y que la Comisión "insista" a las autoridades turcas para que ganan públicos los datos de los beneficiarios, algo que la Comisión "ha aceptado", así como "mejorar la eficacia de los proyectos de asistencia en metálico".

El Tribunal ha examinado si la estructura del Fondo de la UE para apoyar a los casi cuatro millones refugiados en Turquía, incluidos 3,5 millones de sirios, a cambio de la cooperación de Ankara para frenar la llegada de inmigrantes a Europa a través del Egeo ha contribuido a prestar ayuda rápida y de forma coordinada para los refugiados y si el primer tramo de 3.000 millones han "logrado los resultados esperados".

En concreto, la auditoría se ha centrado en los proyectos humanitarios gestionados por las agencias de la ONU y socios locales --se han examinado diez proyectos humanitarios por valor de 458 millones de euros-- y por tanto no se han evaluado otras ayudas gestionadas directamente por parte de los Ministerios de Educación y Sanidad turcos, algo que podría examinarse más adelante, ha precisado la autora del informe.

Aunque el Fondo ha permitido movilizar "rápidamente" 3.000 millones de euros "para dar una respuesta a la crisis de refugiados" en "un contexto desafiante", el ECA considera que "no logró plenamente sus objetivos de coordinar esta respuesta eficazmente" y concluye que a pesar de que "los proyectos auditados prestaron un apoyo útil a los refugiados", "la mitad de los proyectos no habían logrado los resultados esperados". Es decir, que no está claro que tengan un efecto positivo "duradero" a largo plazo y que no necesiten "más dinero".

"Los desacuerdos entre Turquía y la UE sobre cómo responder a las necesidades prioritarias en infraestructura municipal y apoyo socioeconómico ha resultado en que estas áreas han sido insuficientemente cubiertas", punto que el Tribunal pide mejorar.

También plantea mejorar el entorno para que las ONG puedan hacer su trabajo sobre el terreno tras admitir "retrasos" en los proyectos por las limitaciones impuestas por Ankara y garantizar una mayor complementariedad en la asistencia tras criticar la complejidad añadida por financiar proyectos en los sectores de la educación y la salud a través de instrumentos diferentes.

Finalmente, el ECA también reclama promover ahorros en los costes administrativos y de gestión de los proyectos, en ocasiones "demasiado alto" y garantizar que el desembolso del dinero "sigue las necesidades sobre el terreno".