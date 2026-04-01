Trump afirma que Irán ha pedido un alto el fuego: "Lo estudiaremos cuando abran el estrecho de Ormuz"

1074771.1.260.149.20260401151320 March 31, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump announces an Executive Order on election integrity in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, March 31, 2026. - Aaron Schwartz - Pool via CNP / Zuma Press / Conta

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que las autoridades iraníes han solicitado un alto el fuego, al tiempo que ha indicado que Washington "estudiará" esta petición una vez "abran el estrecho de Ormuz", que llegaría poco más de un mes después del inicio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

"El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radical y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto el fuego a Estados Unidos", ha aseverado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así, ha recalcado que el país podría considerar esta posibilidad una vez la reapertura del estrecho de Ormuz sea "clara, abierta y libre". "Hasta entonces, vamos a reducir a Irán a cenizas o, como dicen, devolverlo a la Edad de Piedra", ha apuntado.

Sin embargo, las autoridades iraníes han indicado este mismo miércoles que Estados Unidos "no recuperará el acceso al estrecho de Ormuz", el cual "solo podrán atravesar aquellos que cumplan con los términos impuestos por Irán".

"El estrecho reabrirá, claramente, pero no para ellos; estará abierto para los que cumplan con las nuevas leyes de Irán", ha afirmado el jefe de la Comisión de Seguridad del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, en un mensaje en redes sociales.

Aunque no ha ofrecido muchos detalles al respecto, ha asegurado que "los 47 años de hospitalidad se han acabado para siempre", unas palabras que llegan poco después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que busca reunirse con decenas de países par abordar la posibilidad de una reapertura.