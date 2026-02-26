Ucrania y EEUU inician una nueva ronda de diálogos en Ginebra con la vista en la reunión a tres de marzo

Kirilo Budanov y Rustem Umerov. - Europa Press/Contacto/Yekaterina Chesnokova

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania han comenzado este jueves una nueva ronda de conversaciones en la ciudad suiza de Ginebra, como antesala del encuentro a tres con Rusia previsto para el mes de marzo, aunque sin que se haya decretado todavía una sede.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, ha detallado que la reunión de este jueves servirá para ahondar en temas económicos con vistas a la recuperación de Ucrania tras la guerra, pero también humanitarios, así como coordinarse para el encuentro trilateral de los próximos días.

El encargado de preparar este encuentro con Rusia es David Arajamia, portavoz parlamentario de Siervo del Pueblo, el partido del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Es necesario coordinar posiciones antes de esta etapa", ha dicho Umerov en un mensaje en sus redes sociales, en el que se menciona también el intercambio de prisioneros como otro de los puntos a tratar este jueves en Ginebra.

La delegación estadounidense está liderada por Steve Witkoff y Jared Kushner, representantes especiales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania.

En la víspera, Trump y Zelenski conversaron por teléfono durante algo más de media hora sobre los temas previstos para este jueves en Ginebra, pero también acerca de la reunión a tres con Rusia, que ambos esperan sirva para acordar un encuentro a nivel de líderes, una demanda en la que incide Kiev desde hace tiempo.