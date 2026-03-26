Zelenski asegura que Putin no quiere acabar la guerra: "EEUU lo cree pero nuestras posiciones son diferentes"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - -/Ukrainian Presidency /dpa - Archivo

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afeado este jueves a Rusia la falta de voluntad para poner fin a la guerra en Ucrania lanzada en febrero de 2022, tras reconocer que Estados Unidos sí que cree que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere acabar el conflicto y reconocer que las posiciones de Kiev y Washington en este aspecto son "completamente diferentes".

"No vemos ningún deseo genuino por parte de Rusia de poner fin a la guerra, y compartimos esta visión con nuestros socios. Estados Unidos cree que Putin quiere que la guerra termine. Nuestras posturas aquí son completamente diferentes", ha reconocido en una entrevista concedida al diario francés 'Le Monde'.

En todo caso, Zelenski ha evitado encuadrar estas diferencias con la Administración de Donald Trump como un problema. "Es normal que las opiniones difieran. Pero, por otro lado, cuando queremos poner fin a la guerra, acelerar este proceso, planteamos la cuestión de ejercer presión sobre Rusia", ha indicado, para recalcar que la forma de avanzar en la consecución de la paz es poner más presión sobre Moscú.

"Sabemos que Putin no quiere terminar la guerra. Pedimos una mayor presión para hacer que quiera hacerlo. Pero Estados Unidos cree que sí quiere terminarla, así que ¿por qué aplicar presión adicional si Rusia está mostrando que también está dispuesta a la paz?", ha indicado, para evidenciar que Moscú no da pasos hacia el final del conflicto.

"Existen diferentes perspectivas sobre ciertos temas, y esto es algo que debemos trabajar", ha admitido el presidente ucraniano sobre la posición de Estados Unidos, que desde hace meses ejerce de facilitador de las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

Respecto a la marcha de la guerra, Zelenski ha subrayado que Rusia, "en términos históricos", está "perdiendo". "Al 100%. En este momento están sufriendo un número aterrador de bajas: entre 30.000 y 35.000 personas al mes. Rusia no puede mantener el ritmo de movilización, de reclutamiento por contrato y, desde luego, no puede seguir el ritmo del entrenamiento de sus tropas", ha expuesto.

En este sentido, ha incidido en la importancia de mantener las sanciones económicas contra Rusia toda vez que ha indicado que continuar el esfuerzo bélico es una cuestión económica. "Se trata de dinero. Y el dinero no son solo tanques. Nadie lucha ya con tanques. El dinero significa drones y personas. Las personas significan contratos. Y si no tienen dinero para contratos, su fuerza está disminuyendo", ha reflexionado.

De esta forma, ha lamentado la relajación de las sanciones sobre el sector energético de Rusia, aprobada por parte de Washington de forma temporal para hacer frente a la crisis petrolera por la guerra en Irán. "Esto, desde luego, no ayuda a reducir la intensidad de los combates en Ucrania, ni en Irán, porque Rusia ayudará al régimen iraní por diversos medios", ha indicado.

ALTERNATIVA A LA AYUDA DE 90.000 MILLONES BLOQUEADA EN LA UE

Sobre la parálisis en el seno de la UE respecto al paquete de 90.000 millones de euros a Kiev, que Hungría y Eslovaquia mantienen bloqueado por sus diferencias con Ucrania, Zelenski ha recordado el acuerdo alcanzado a finales de 2025 entre los líderes de la UE y ha dejado en sus manos encontrar una "alternativa".

"Estaremos agradecidos si pueden desbloquear este mecanismo. Si no lo hacen, esperamos una alternativa que nos permita acceder a estos fondos", ha indicado, tras señalar que las consecuencias se sentirán en el Ejército ucraniano pero también en la producción de drones y en los sistemas de defensa antiaérea. "Esto supone un riesgo para todos. Es un riesgo para la seguridad europea. Creo que no habrá un colapso y que los europeos resolverán este problema", ha pronosticado.