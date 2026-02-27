Zelenski cree que existe la posibilidad de poner fin a la guerra antes de las elecciones de noviembre de EEUU

Volodimir Zelenski. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra antes de las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre en Estados Unidos.

"Ahora creo que tenemos una oportunidad", ha valorado el presidente ucraniano en una entrevista para Sky News, en la que ha subrayado que los acontecimientos del próximo año, si existe "la oportunidad de terminar la guerra antes de otoño", dependerán de lo que ocurra "estos meses".

"Antes de las elecciones, unas elecciones importantes e influyentes en Estados Unidos. Si es posible lograr la paz, la tendremos, ahora tenemos esta oportunidad", ha dicho Zelenski, quien ha destacado la capacidad de Washington para detener esta guerra. "Estados Unidos es incluso más fuerte de lo que cree", ha apuntado.

En relación a la situación en el frente de batalla, Zelenski ha reconocido que "es muy difícil a día de hoy recuperar todo el territorio" que Ucrania ha ido perdiendo durante la invasión, aunque ha vuelto a trazar como líneas rojas las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, en la provincia de Donetsk.

"Es nuestro territorio, y suena increíblemente extraño que tengamos que retirarnos de nuestra tierra", ha dicho Zelenski, alertando de que en caso de retirada Moscú "matará", "obligará a ir al frente", o enviará a prisión a los ucranianos que allí continúan. "¿Quién le dijo a Rusia que esta gente está lista para ser rusa?", se ha preguntado.

Zelenski, no obstante, se ha mostrado algo más ambiguo con respecto a las posibilidades que Ucrania tiene de vencer en esta guerra. "Depende de lo que la gente quiera decir cuando habla de ganar (...) Lo bueno es que Rusia tampoco puede hacerlo en el campo de batalla. Por eso no ganan y nosotros no perdemos", ha dicho.