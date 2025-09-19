Zelenski dice que la incursión rusa en Estonia forma parte de una "campaña sistémica" contra Europa y la OTAN

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Tarasov / Zuma Press / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que la reciente incursión de aviones rusos en el espacio aéreo de Estonia forma parte de una "campaña sistémica" de Rusia contra "Europa, la OTAN y Occidente", instando a los países a tomar "medidas contundentes", tanto colectivas como individuales, contra Moscú.

"La actividad desestabilizadora de Rusia se expande a nuevos países y direcciones. Utilizan todos los recursos: desde la interferencia en procesos políticos, como en Rumanía y Moldavia, hasta violaciones del espacio aéreo, como en Polonia, Rumanía y ahora Estonia", ha subrayado el presidente ucraniano en redes sociales.

Zelenski, que ha tildado de "escandalosa" la incursión en Estonia, ha instado nuevamente a los países a imponer sanciones contra Moscú para que sienta "cada vez más la presión mundial". "Las pérdidas de Rusia en la guerra deben seguir aumentando, lo que se logrará mejor con un Ejército ucraniano fuerte", ha sentenciado.

Sus palabras se producen después de que tres cazas MIG-31 rusos hayan violado el espacio aéreo de Estonia en un incidente calificado de "inaceptable" por el Gobierno estonio y que ha obligado a desplegar varios aviones italianos integrados en la misión de la OTAN de vigilancia sobre el mar Báltico.

Según el Ejército de Estonia, los aviones rusos carecían de planes de vuelo y tenían desactivados los transpondedores para emitir datos. Tampoco mantenían ningún tipo de comunicación con los servicios de control de las autoridades estonias.