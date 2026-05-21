Zelenski reivindica el ataque de largo alcance contra una refinería rusa en la región de Samara

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reciente cumbre en Bucarest. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine Office

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves un nuevo ataque de largo alcance contra una refinería rusa en la región de Samara, en el centro del país.

"Otro ataque ucraniano de largo alcance contra la capacidad de refinar petróleo de Rusia. Seguimos avanzando en esta línea de acción. Esta vez fue la refinería de petróleo de Sizran, situada a más de 800 kilómetros de nuestra frontera", ha subrayado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.

Así, ha tenido palabras de agradecimiento para los equipos de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados y de las Fuerzas de Operaciones Especiales, destacando su "precisión".

Previamente, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, informó de la muerte de al menos dos personas a causa de un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra Sizran, indicando que "dos personas han sido asesinadas por las acciones inhumanas del enemigo", en un suceso que deja además varios heridos.