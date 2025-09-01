Agenda Informativa de Europa Press Canarias para este martes, 2 de septiembre de 2025

SANTA CRUZ DE TENERIFE/LAS PALMAS 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

A continuación señalamos los temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstos por Europa Press Canarias para este martes, 2 de septiembre de 2025:

POLÍTICA

-- 09.30 horas: En Santa Cruz de Tenerife, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con los portavoces de los grupos parlamentarios para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. NOTA: Habrá declaraciones en torno a las 11.00 horas. Presidencia del Gobierno.

-- 11.30 horas: En Santa Cruz de Tenerife, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reúne con el comité ejecutivo de la Fecam. También asistirán el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez. NOTA: Habrá declaraciones a las 13.00 horas. Presidencia del Gobierno.

ECONOMÍA

-- 11.30 horas: En Santa Cruz de Tenerife, rueda de prensa para presentar los datos de afiliación y paro del mes de agosto en Canarias. Asistirán la viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, y el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez. Dirección General de Trabajo. Edificio Salesianos, calle Prolongación Ramón y Cajal, 3.

-- 11.30 horas: En La Laguna (Tenerife), la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, atiende a los medios de comunicación con motivo de una visita al programa formativo de especialización para guías turísticos en La Laguna. También asistirán el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez; la consejera delegada de Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), Paola Plasencia; la concejal de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, Estefanía Díaz, y la presidenta de la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Tenerife, Laura Bethencourt.La Laguna Gran Hotel.

-- 12.00 horas: En Puerto de la Cruz (Tenerife), tiene lugar la presentación de las nuevas instalaciones del hotel Meliá Costa Atlantis Tenerife. Asistirán Víctor Martí, CEO de ATOM Hotels Socimi y propietario del establecimiento; Alfonso del Poyo, vicepresidente de Operaciones de España y Latinoamérica de Meliá Hotels International; representantes públicos del Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife y varios empresarios hoteleros. Avenida de Venezuela, 15.

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Santa Cruz de Tenerife, rueda de prensa de para presentar el Plan Formativo del Museo de Artesanía Iberoamericana (MAIT). Asistirán el consejero de Empleo y Educación del Cabildo, Efraín Medina; el gerente de la Empresa Insular de Artesanía, Ricardo Cólogan y el responsable del área didáctica del MAIT, Domingo Reyes. Salón Noble del Cabildo.

-- 10.00 horas: En La Laguna (Tenerife), rueda de prensa para presentar el proyecto 'Indumenta. Escenas de Patrimonio Cultural. Una visión de La Laguna a través de la indumentaria popular de los siglos XIX y XX'. Asistirán la concejal de Turismo y Comercio, Estefanía Díaz; la experta en indumentaria tradicional, Dulce Rodríguez de la Rosa, y el historiador del Arte, guía oficial de turismo y experto en interpretación patrimonial, Néstor Verona. Casa de los Capitanes.

-- 10.00 horas: En Telde (Gran Canaria), el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink; el director insular de Energía y Clima, Alexis Lozano; y el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, presentan un nuevo convenio de colaboración que refuerza la transición energética en el municipio. Calle Anémona, esquina con calle Junco. La Garita.

-- 10.00 horas: En Santa Cruz de Tenerife, tiene lugar la presentación de los nuevos vehículos para los Bomberos Voluntarios de Tenerife. Asistirán la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín. Plaza del Cabildo.

-- 10.00 horas: En Santa Cruz de Tenerife, tiene lugar la presentación de la sexta edición de la campaña de sensibilización turística 'Tenerife es tuya'. Asistirán el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso; la consejera insular de Acción Social, Inclusión, Voluntariado y Participación Ciudadana, Águeda Fumero; y la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani. Salón Noble del Cabildo.

-- 10.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, celebración del Welcome Day de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para recibir a sus estudiantes de movilidad. Paraninfo la Sede Institucional.

-- 10.30 horas: En Santa Cruz de Tenerife, rueda de prensa para presentar la decimosegunda edición del festival MUSA. Asistirán el consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha; el coordinador del festival y comisionado, Néstor Yanes, y el también comisionado de la muestra, Carlos Castro Brunettto. Patio de Las Palmeras. MUNA.

-- 11.00 horas: En Tacoronte (Tenerife), tendrá lugar la presentación de las Fiestas Mayores de Tacoronte 2025 en honor al Santísimo Cristo de los Dolores. Casa de la Cultura - Sala Óscar Domínguez.

-- 12.00 horas: En Santa Cruz de Tenerife, tiene lugar la presentación de las invesiones en los colegios de cara al próximo curso escolar. Asistirán el alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero y la concejal de Educación, Charín González. CEIP Chimisay.

-- 18.30 horas: En Tacoronte (Tenerife), tiene lugar la presentación de la programación de actos de las Fiestas del Cristo. Asistirán la alcaldesa, Sandra Izquierdo; la primera teniente de alcalde y concejal de Fiestas y Participación Ciudadana, Noemí García; la edil responsable de Seguridad Ciudadana y Mayores, Vanessa Luis-Ravelo; y el rector del Santuario del Cristo, Elisuán Delgado. Plaza del Cristo.

TRIBUNALES

-- 12.30 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, el despacho de arquitectura Portela International Arts & Architects denuncia ante Fiscalía el procedimiento del concurso del Paseo Guiniguada de la Cultura y las Artes Canarias por supuestas irregularidades. NOTA: Atenderán a los medios a la hora indicada. Plaza de San Agustín.

SALUD

-- 11.00 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, presentan los datos de listas de espera sanitarias y de actividad hospitalaria correspondientes al corte evaluativo del 30 de junio de 2025. Quinta planta de la Consejería de Sanidad. Avenida Juan XXIII, 17.

CULTURA

-- 10.30 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la consejera de Cultura del Cabildo, Guacimara Medina, y el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valsequillo, Jose Juan Pérez, presentan la 19º edición del Festival Internacional de Payasos 'Tres días de farándula'. Biblioteca Insular.

-- 12.00 horas: En La Laguna (Tenerife), rueda de prensa para presentar la segunda edición de 'Ópera en minúscula'. Asistirán el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez; el director de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa; el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Juan Carlos Acha; el concejal de Cultura, Adrián del Castillo; el director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero; y los co-directores de Teatro Xtremo: Ricardo Campelo y Ruth González. Teatro Leal.