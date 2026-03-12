Bruselas reúne a los Veintisiete este jueves para coordinar la liberación de reservas de petróleo

Imagen de recurso de banderas de la UE junto a una de las sedes institucionales en Bruselas. - US

BRUSELAS 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Coordinación del Petróleo de la Unión Europea se reunirá este jueves para analizar la liberación de reservas estratégicas y coordinar la respuesta europea ante la decisión de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) de liberar 400 millones de barriles para estabilizar el mercado.

"Nuestro grupo de coordinación del petróleo se reunirá de nuevo mañana (por hoy) en línea", indicó ayer la portavoz comunitaria de Energía, Anna-Kaisa Itkonen, que explicó que el encuentro servirá para intercambiar información entre los Estados miembro y conocer los planes nacionales, una vez que el organismo internacional ha decidido finalmente liberar parte de estas existencias.

No obstante, la Comisión ha recordado que, por el momento, no existe un riesgo inmediato para el abastecimiento energético en la Unión Europea y que tanto las existencias de crudo como las de gas se mantienen actualmente en niveles elevados.

"Nuestras reservas de petróleo están llenas y no vemos un problema inmediato de seguridad de suministro en la Unión Europea ni para el gas ni para el petróleo en el corto plazo", subrayó la portavoz.

Con todo, Bruselas ha insistido en que el bloque está "listo para adoptar todas las medidas necesarias" en coordinación con los miembros de la AIE si la situación del mercado lo requiere y teniendo en cuenta "las circunstancias regionales y nacionales".

Además, la Comisión ha recordado que, según la normativa europea, cada país debe mantener reservas equivalentes al menos a 90 días de consumo de petróleo y que la liberación de estos 'stocks' corresponde a los gobiernos nacionales, que deben informar al Ejecutivo comunitario si deciden utilizarlos.

Según detalló este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, España liberará el equivalente a 12 o 12 días y medio de reservas estratégicas, lo que mantendría el nivel de existencias nacionales ligeramente por encima del mínimo exigido por la normativa europea.

La vicepresidenta tercera, en el marco de los 'Desayunos Informativos de Europa Press', precisó que las reservas actuales de España equivalen aproximadamente a 92 días de consumo, por encima del umbral de 90 días que exige la legislación comunitaria para garantizar la seguridad de suministro en caso de crisis energética.