El Pleno de Roquetas (Almería) debate este jueves mociones de PP y Vox para prohibir el burka en espacios públicos

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

Los grupos municipales de PP y Vox van a elevar este jueves al Pleno ordinario de Roquetas de Mar (Almería) sendas mociones con las que piden cambios legislativos para limitar el uso del burka, el niqab u otras prendas que oculten de forma integral el rostro en espacios públicos así como la prohibición directa para el acceso a dependencias municipales.

Ambas formaciones van a compartir las posturas ya avanzadas por sus representantes en Níjar y El Ejido, donde Vox y PP, respectivamente, han presentado y aprobado con el apoyo de los miembros de ambos grupos textos relativos al uso de este tipo de ropas por razones de "seguridad" y "respeto a la libertad de la mujer", según han alegado.

Los 'populares', que gobiernan con mayoría absoluta bajo el liderazgo de Gabriel Amat (PP), instarán al Pleno a apoyar la Proposición de Ley impulsada por su partido en las Cortes Generales para regular el uso del burka y el niqab en espacios públicos, según el texto consultado por Europa Press.

El objetivo es prohibir cualquier vestimenta --aunque se cita de forma explícita estas dos-- que dificulten la visibilidad de rostro "tanto por razones de seguridad como de preservación del derecho a la dignidad humana y, particularmente, de los derechos de la mujer".

El texto, similar al que el PP impulsó en El Ejido, también solicita cambios en la Ley de Bases de Régimen Local para poder regular desde los ayuntamientos, a través de ordenanzas o protocolos, el uso de las prendas en espacios de titularidad pública, "con posibilidad de añadir un régimen sancionador", así como para la "identificación visual del rostro" en la tramitación de servicios públicos en dependencias municipales.

En su caso, desde Vox se va a solicitar al Pleno aprobar una moción con la que directamente se prohíba el acceso al Ayuntamiento y otras instalaciones con burka o niqab así como que se establezca la "identificación visual del rostro" para acceder a dependencias municipales, sentido en el que recuerdan que el uso de prendas "sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico" impedirían este objetivo.

El Pleno también incluye una segunda moción de Vox para rechazar la regularización masiva de inmigrantes y otra del grupo Almería Avanza para la implantación de sistema de videovigilancia en puntos estratégicos del municipio.

EL PSOE PIDE MÁS COORDINACIÓN Y GUARDIA CIVIL

Por su parte, y frente a las propuestas de PP y Vox para la "seguridad" en el municipio, el PSOE va a impulsar una moción en la que incluye solicitar al Gobierno central un refuerzo de los operativos de la Guardia Civil hasta que se resuelva la apertura de la Comisaría de Policía Nacional así como mejores medidas para coordinar todos los cuerpos.

El texto de los socialistas insta al alcalde de Roquetas a convocar "de manera urgente" la Junta Local de Seguridad para coordinar con las Fuerzas de Seguridad del Estado todas las actuaciones, ya que lleva "diez años sin celebrarse".

Para el PSOE es necesario que el Ayuntamiento se comprometa a celebrar estas reuniones "al menos antes de la celebración de festejos y eventos multitudinarios de gran relevancia" así como cuando se produzcan "hechos delictivos de especial gravedad en los barrios" como ocurre en otros municipios del entorno.

Desde el principal partido de la oposición también sugerirán un plan especial de seguridad en la Policía Local, con la reorganización de todos los servicios actuales, para incrementar la presencia de agentes en las calles en coordinación con la Guardia Civil y, cuando llegue, la Policía Nacional.

En esta línea, han abogado por recuperar la figura de la policía de barrio y prever en la nueva organización del cuerpo la convocatoria de nuevas plazas con el fin de adaptar el número de agentes a la población actual.

En materia de seguridad, desde el PSOE también han manifestado su apuesta por encargar un proyecto para la implantación de cámaras de videovigilancia "en toda la ciudad" con el fin de "tener controlados el mayor número de puntos, espacios públicos y lugares más conflictivos" frente a las 83 cámaras ya existentes para vigilar el tráfico.

Desde el grupo municipal del PSOE estiman que, además de reclamar el refuerzo de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar "debe implicarse en la lucha contra la seguridad para contribuir a la reducción de las cifras actuales de criminalidad" y transmitir a la ciudadanía "un mensaje de tranquilidad".