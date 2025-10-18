Desarticulado un grupo criminal que trató de introducir más de 1.000 kg de hachís por la costa de La Gomera

Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL

La Autoridad Judicial correspondiente ha decretado el ingreso en prisión de tres de los cinco detenidos, así como determinadas medidas cautelares para el resto

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Litoral 4', ha detenido a un total de cinco personas, tres de ellos residentes en las islas de La Gomera y Tenerife, y otros dos residentes en Marruecos, tras la aprehensión de más de 1.000 kilogramos de hachís en la costa de la isla de La Gomera, concretamente en las inmediaciones de la playa de La Rajita, como presuntos autores de un delito de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas.

La investigación comenzó tras el hallazgo de diversos fardos de hachís en la orilla de la citada playa, momento en el que los agentes de la Guardia Civil realizaron una exhaustiva vigilancia de la zona, activándose al Servicio Marítimo para inspeccionar desde alta mar, encontrando finalmente un total de 31 fardos de hachís, estando algunos de ellos flotando en el mar, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

Asímismo, tras cuatro meses de investigación, con el objetivo de identificar a las personas que habrían tratado de introducir la droga en la isla, diversas gestiones realizadas por los agentes y colaboración ciudadana, se localizó y detuvo a los cinco acusados, principales miembros del grupo criminal.

Puntualiza la Guardia Civil que, además, durante la detención también fueron incautados siete teléfonos móviles, dos dispositivos de navegación náutica y diversa documentación.

A DISPOSICIÓN JUDICIAL

Esta operación ha sido desarrollada por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) y del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de San Sebastián de La Gomera, ambos pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de esta Comandancia, con el apoyo de agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), de la Compañía de La Gomera y del Servicio Cinológico.

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de San Sebastián de La Gomera, que decretó el ingreso en prisión de tres de los detenidos, y determinadas medidas cautelares para el resto de los acusados.