Detenido un menor por robar el móvil mediante el método del tirón a una joven en Arrecife (Lanzarote)

ARRECIFE (LANZAROTE), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional detuvo el 3 de febrero a un menor de edad como presunto autor de un delito de robo con violencia al quitar el móvil usando el método del tirón a una mujer de 25 años que caminaba por la vía pública de Arrecife (Lanzarote) y que cayó al suelo sufriendo diferentes heridas.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos tuvieron lugar a las 11.00 horas cuando la víctima fue sorprendida por un individuo que le arrebató el teléfono móvil que portaba en la mano e intentó sustraerle el bolso.

Además, como consecuencia de la violencia empleada por el asaltante la joven cayó al suelo y sufrió diversas lesiones, mientras que varios ciudadanos acudieron a su auxilio tras escuchar sus gritos.

De este modo, iniciaron una persecución a pie y lograron dar alcance y retener al sospechoso hasta la llegada de las dotaciones policiales.

Una vez fue alertada por los testigos la sala operativa CIMMAC 091, los agentes acudieron al lugar, se entrevistaron con la víctima y los testigos y procedieron a la detención del menor como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Por su parte, debido a las lesiones sufridas durante la agresión, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y trasladada posteriormente al Hospital General; mientras que una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.