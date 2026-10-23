Detenido al ser sorprendido con 71 gramos de cocaína en el interior de un coche en Santa Cruz de Tenerife

Detenido con 71 gramos de cocaína en el interior de un coche en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA LOCAL SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía local de Santa Cruz de Tenerife han detenido el pasado sábado a un varón de 28 años que circulaba por la zona de Los Llanos, en la capital tinerfeña, en un vehículo en cuyo interior se encontró una bolsa con 71 gramos de cocaína. El detenido también portaba en una riñonera 390 euros en metálico.

Este servicio policial se inició al detectar una patrulla a un vehículo que realizaba maniobras bruscas sobre las 03:00 horas de la madrugada por diversas calles de esta zona.

Ante ellos, los policías dieron el alto al conductor y, tras identificarlo, se revisó el interior del vehículo. En esa inspección ocular se detectó que, bajo el asiento del conductor, había una bolsa en cuyo interior se encontraba una sustancia que aparentaba ser cocaína, según detalla el Ayuntamiento en una nota.

Se realizó el preceptivo cacheo del detenido y en una riñonera que llevaba disponía de 390 euros en metálico.

Respecto a la sustancia estupefaciente el arrestado se justificó apuntando que era para una celebración posterior. Por todo ello se tramitó la posible comisión de un delito contra la salud pública y se realizaron las gestiones oportunas en estos casos.

También se revisó la documentación del vehículo que, según el arrestado es propiedad de un familiar que se lo había prestado. El Seat Ibiza, de color blanco, carecía del seguro obligatorio en vigor y tenía caducada la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) procediendo los agentes a la inmovilización del coche y su traslado al depósito municipal.

Finalmente, el detenido fue llevado a las dependencias policiales para redactar las diligencias y ser puesto a disposición de la autoridad judicial pertinente.