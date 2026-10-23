Detenido en Tenerife el conductor que huyó de un siniestro vial sin auxiliar a la víctima, herida de gravedad

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en un coche patrulla. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han identificado y detenido recientemente al conductor responsable de un siniestro vial del que resultó una persona herida de gravedad. El ahora detenido está siendo investigado por los delitos de omisión del deber de socorro y de lesiones graves por imprudencia.

Los hechos sucedieron sobre las 00:30 horas del pasado 1 de octubre, cuando los agentes tuvieron conocimiento de un siniestro vial a la altura del km.44 de la carretera TF-82, que discurre desde Icod de los Vinos a Armeñime, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

A su llegada, los agentes localizaron a una persona que estaba siendo atendida por los servicios sanitarios, y comprobaron que el siniestro vial había consistido en una colisión por alcance de un turismo a un ciclomotor, del que resultó el conductor del ciclomotor herido grave, siendo trasladado al correspondiente Hospital.

Según manifestó el conductor del ciclomotor, un vehículo le dio un golpe por detrás al ciclomotor, saliendo despedido, no recordando nada más.

De la inspección ocular practicada en el lugar, se pudo localizar una rueda en el margen izquierdo de la vía, así como hendiduras que llevaron a los agentes hasta un vehículo estacionado a un kilómetro del lugar del siniestro. Finalmente, en pocas horas, se logró la identificación del presunto conductor señalado como responsable del siniestro vial, tratándose de un varón, de 36 años de edad.

Las diligencias instruidas fueron entregadas a la autoridad judicial competente.