Detienen a un hombre por agredir a una mujer con un machete en Arucas (Gran Canaria)

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Europa Press Islas Canarias
Actualizado: sábado, 4 abril 2026 23:53
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Arucas (Gran Canaria) a un hombre, de 24 años, tras presuntamente agredir a una mujer, de 60 años, con un machete causándole heridas en cuello y cabeza.

Los hechos se ha producido en Arucas donde la mujer fue atacada por el joven, que le hizo heridas con un machete en el cuello y la cabeza, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario, si bien se encuentra fuera de peligro, según ha informado la Guardia Civil.

Por su parte, el hombre, familiar de la víctima y con problemas psiquiátricos, huyó del lugar tras atacar a la mujer, sin embargo agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía consiguieron arrestarlo "unas horas después" de los hechos.

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