Detienen a un hombre con una placa de hachís en el parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria

Placa de hachís incautada en el intercambiador del parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras intervenirle una placa de hachís en las inmediaciones del Intercambiador del parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se ha producido en la tarde del 7 de julio cuando agentes de la Policía Nacional, que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana por la zona, observaron a un grupo de personas en una zona ajardinada, apreciando indicios compatibles con el consumo de sustancias estupefacientes, según ha informado el cuerpo policial en nota de prensa.

Por este motivo, los agentes procedieron a la identificación de las personas presentes, así como a la inspección preventiva de sus pertenencias, localizando una bolsa de plástico que contenía en su interior una placa de sustancia estupefaciente, al parecer hachís, con un peso aproximado de 86 gramos.

Además los agentes procedieron a la detención de uno de los hombres como presunto autor de un delito contra la salud pública, siendo trasladado posteriormente a dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias.

Tras concluir las actuaciones policiales, el detenido ha sido puesto en libertad, quedando obligado a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.