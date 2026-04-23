La Rioja pide a Bruselas reforzar el apoyo para cumplir las nuevas normas de ciberseguridad y redes digitales

LOGROÑO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha reclamado a las instituciones europeas, en la Comisión de Política Económica (ECON) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que refuercen el apoyo a las regiones y los municipios para cumplir los nuevos requisitos en ciberseguridad y redes digitales.

Estas obligaciones "implican inversiones iniciales y costes operativos recurrentes, lo que hace necesarios mecanismos adicionales de financiación para favorecer un cumplimiento territorial equilibrado".

Jesús Ángel Garrido ha advertido de que "las entidades locales y regionales no disponemos de recursos suficientes para afrontar de forma homogénea las nuevas exigencias, por lo que resulta clave articular mecanismos adicionales de financiación a nivel europeo y nacional, adaptados a la diversidad territorial, así como priorizar la inversión en las zonas rurales con el fin de evitar el aumento de la brecha digital y garantizar el acceso a servicios esenciales".

Un apoyo que "debe combinar las inversiones en infraestructuras y sistemas con mecanismos de financiación de costes operativos, así como fomentar fórmulas de cooperación intermunicipal o regional, como los servicios compartidos que permitan optimizar recursos y mitigar la escasez de personal especializado".

Asimismo, el director general de Fondos y Relaciones con la UE ha trasladado la necesidad de reforzar las capacidades técnicas de las administraciones locales y regionales, especialmente en territorios con municipios de pequeño tamaño, donde resulta más difícil atraer y retener profesionales especializados.

En este sentido, ha solicitado impulsar programas de formación específicos, así como una mayor cooperación entre entidades subnacionales y organismos europeos.

Por último, Jesús Ángel Garrido ha pedido a las instituciones europeas que tengan en cuenta en la negociación de las nuevas normas la armonización normativa en el despliegue de redes, la incorporación de las nuevas exigencias en ciberseguridad y conectividad en la contratación pública y la importancia de garantizar que las redes digitales más avanzadas lleguen también a las zonas rurales.