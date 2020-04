Ayuso cree que la reacción de Madrid para gestionar la crisis "ayudó a despertar" a España

Le pide a Perpinyà que compare su actitud con la de su grupo en el Ayuntamiento de Madrid que brindó su apoyo a Almeida: "A usted eso ni se le ha pasado por la cabeza"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este viernes que la reacción de su Gobierno para gestionar la crisis del coronavirus ayudó a "reaccionar y a despertar a España", aunque ha indicado que no se siente "orgullosa" de una región donde han muerto más de 10.000 personas.

"No estoy orgullosa, lo lamento, no se pueden imaginar lo que llevaré encima toda la vida pero Madrid reaccionó de manera que ayudó a reaccionar a España y a despertar y decidimos cerrar los colegios solos. No puedo estar orgullosa de nada en concreto, cuando ha fallecido tanta gente en Madrid, pero creo que estamos actuando correctamente", ha sostenido Ayuso durante la Sesión de Control al Gobierno en el Pleno de este viernes a la pregunta de cómo valora su actuación del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

Así, la dirigente autonómica ha reconocido que esta crisis sanitaria es lo "más duro" que ha vivido el Ejecutivo madrileño, "buscando a contrareloj material sanitario por el mundo para proteger a las personas que están al frente de esto" y ha lamentado que han estado "muy solos" porque el Gobierno central "apenas" les ha dado material y lo que dice que les ha entregado "es mentira".

"Me he estado dejando la salud en esto también para abrir Ifema, que ha maravillado al mundo y ustedes no han dicho nada, solo han propagado bulos, cuando este equipo se ha dejado la piel en triplicar las UCIs", ha defendido.

En este punto, le ha pedido que compare su actitud con la de su grupo en el Ayuntamiento, que brindaron su apoyo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "A usted eso ni se le ha pasado por la cabeza", le ha espetado.

"LLEVAN SENTADOS MUCHÍSIMO TIEMPO", ESPETA MÁS MADRID

En primer lugar, Perpinyà ha celebrado que, pese a que desde el Gobierno regional pretendieran "mantener en suspenso la democracia" con plenos virtuales, "no han conseguido su objetivo" de "evitar el control político durante esta crisis".

Le ha afeado a la presidenta que se dedique a "atacar al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, en lugar de reconocer el papel de la oposición "desconvocando reuniones" con los grupos. Asimismo, ha criticado que uno de cada tres sanitarios "estén infectados", lo sucedido en las residencias, la alimentación "basura" de niños vulnerables o que sigan defendiendo los "regalos fiscales".

"Ustedes no tienen la culpa ninguna de que el volcán entrara en erupción, pero sí de estar sentados en él durante muchísimo tiempo. Le rogamos que dejen de jugar al gato y al ratón con la oposición. Si no es por nosotros, que sea por los madrileños", ha concluido el portavoz de Más Madrid.