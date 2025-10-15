La Comunidad detecta seguimiento "prácticamente nulo" en paros por Palestina: "No tiene ningún sentido en este momento"

El consejero de la Presidencia, Miguel Ángel García, durante una rueda de prensa- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que se ha detectado un seguimiento "prácticamente nulo" en los paros convocados por los sindicatos para condenar el conflicto en la Franja de Gaza y ha señalado que "no tiene ningún sentido en este momento", tras al acuerdo de paz alcanzado entre Palestina a Israel.

Así se ha referido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el día en el que organizaciones sindicales y estudiantiles se movilizan en toda España en apoyo al pueblo palestino y en protesta contra el "genocidio en Gaza".

"No tiene ningún sentido ya en este momento, una vez que se han firmado los acuerdos de paz, pero bueno, tenemos unos sindicatos que tenían ya la pancarta sacada", ha subrayado el consejero.

En concreto, ha detallado que en Sanidad, en el turno de noche se ha registrado un seguimiento del 0,007% y del 0,06% en el turno de mañana; en Servicios Sociales ha sido del 0,1%; en Educación, del 2,7%; un 1,12% en el transporte de la región; un 5,95% en Metro, aunque han podido salir todos los convoyes; y un seguimiento prácticamente nulo en autobuses interurbanos, urbanos y Metro Ligero; mientras que ha alcanzado el 4% en la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.

Desde Cercanías Madrid han señalado que no ha habido afectación en el turno de mañana y la operativa se ha desarrollado con normalidad, ya que todos los maquinistas se han presentado y se ha funcionado al 100%.