El delegado del Gobierno seguirá "desarrollando actuaciones procedentes" en Sol en respeto del derecho de reunión

Archivo - El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha comprometido este jueves a seguir "desarrollando actuaciones procedentes" en la Puerta del Sol ante la acampada contra los desahucios y la situación de la vivienda, aunque siempre respetando "el marco normativo vigente" y, en concreto, el derecho de reunión de los manifestantes.

"Por supuesto vamos a continuar desarrollando nuestras actuaciones, actuaciones procedentes, siempre en cumplimiento estricto del marco normativo, como no puede ser de otra manera. Y en particular, en respeto del derecho de reunión", ha señalado Martín, apelando a la colaboración entre las instituciones.

En declaraciones a la prensa antes de un desayuno informativo del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, el delegado del Gobierno ha adelantado que a lo largo de la mañana se dirigirá a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital para responder a sus requerimientos para desalojar Sol.

Este jueves culmina el plazo de 48 horas que la Comunidad de Madrid le dio a la Delegación del Gobierno para desalojar la Puerta del Sol antes de recurrir a la vía judicial. El Ayuntamiento de la capital también exigió esto mismo, acompañando su requerimiento con pruebas de que los manifestantes acumulan cuchillos y piedras.

La acampada en Sol se inició el sábado pasado en el marco de las protestas por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue expulsada de su vivienda en Retiro tras 70 años viviendo allí y para la que, tras la polémica generada, el Ayuntamiento, el Sindicato de Inquilinas y la empresa que compró la vivienda llegaron a un acuerdo para que pudiera seguir residiendo allí.