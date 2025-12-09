Detenida en Barajas una mujer que fingió estar embarazada para ocultar cocaína en un falso vientre

Detenida una mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas por ocultar varios kilos de cocaína bajo un vientre falso - POLICÍA NACIONAL

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de sustancias estupefacientes camuflada en un falso vientre, según ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 26 de noviembre, cuando la mujer llegó a Madrid procedente de un vuelo internacional. En un control rutinario, los agentes sospecharon de las respuestas de la sospechosa, que finalmente se quitó la prótesis falsa.

Al retirarse el falso vientre quedaron al descubierto diversos fragmentos de envoltorio transparente, que hacían la función de sujetar trece paquetes pegados al cuerpo adosados a su abdomen. Tras las pruebas pertinentes se confirmó que la sustancia era cocaína.

Por estos hechos, la mujer fue detenida por un posible delito de tráfico de estupefacientes y puesta a continuación a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.