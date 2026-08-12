Detenido en Fuenlabrada por robar en una barbería de la localidad mediante el método del 'alcantarillazo'

Método del alcantarillazo, en una barbería de la localidad de Fuenlabrada - POLICÍA NACIONAL

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto responsable de un robo con fuerza cometido en una barbería de Fuenlabrada mediante el conocido como método del 'alcantarillazo'.

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 5 de agosto, cuando los agentes observaron a un hombre que mantenía una actitud huidiza y que portaba entre sus pertenencias una bolsa de plástico rota. Al solicitarle la documentación, el individuo emprendió la huida, lo que dio lugar a una persecución a pie.

Durante la carrera, el sospechoso se desprendió de varias prendas negras de vestir con el objetivo de dificultar su identificación y arrojó también la bolsa que llevaba consigo. Finalmente, se refugió debajo de una furgoneta estacionada en la vía pública.

Los agentes localizaron posteriormente los objetos de los que el hombre se había desprendido y comprobaron que en el interior de la bolsa había dinero, un ordenador portátil y diversos productos y utensilios de cuidado capilar, entre ellos cremas y varias máquinas de cortar el cabello. También encontraron un par de calcetines negros que, presuntamente, habrían sido utilizados durante la comisión del robo.

Tras realizar varias batidas por la zona, los policías observaron que el cierre de una barbería próxima se encontraba forzado y que el escaparate del establecimiento estaba roto. Junto al local localizaron una alcantarilla, que se encontraba tirada en la misma acera, y que habría sido utilizada para fracturar el escaparate.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial.