Noche tranquila en Tres Cantos: 11 dotaciones de Bomberos trabajan en las labores de extinción sin rebrotes

Un camión de bomberos se dirige a la zona afectada por el incendio, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

A las 9.30 horas hay convocada una nueva reunión del CECOPI

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y de las Brigadas Forestales han trabajado durante esta noche en las labores de extinción para asegurar el perímetro del incendio forestal de nivel 2 que desde este lunes afecta a la localidad de Tres Cantos.

Según ha informado un portavoz de Emergencias 112 a Europa Press, no se han producido rebrotes en las últimas horas, pero se mantiene la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA).

A las 9.30 horas de este martes hay convocada una reunión del CECOPI para analizar la situación. Hasta el momento, el incendio ha afectado a una superficie de unas 2.000 hectáreas de terreno.

Una persona ha fallecido a causa de este fuego que se originó en la zona este de Tres Cantos y se propagó rápidamente, con una progresión que en apenas 40 minutos recorrió seis kilómetros, ayudado por unas condiciones meteorológicas con tormenta seca y rachas de viento de más de 70 kilómetros por hora.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avanzó este martes que el Ejecutivo autonómico solicitará la declaración de Soto de Viñuelas como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

En una publicación en la red social 'X', Ayuso indicó que, tras una reunión de urgencia de las consejerías implicadas, el Gobierno regional ha acordado la evaluación de los daños y apoyo a los afectados, así como medidas para la recuperación forestal y de fauna salvaje de la zona quemada.

Además, la presidenta madrileña también ha trasladado que la Comunidad de Madrid pedirá al Gobierno de España ayudas a los municipios y ciudadanos afectados en los incendios declarados en la región durante este verano, como Villamanta y Navalcarnero.