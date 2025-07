El rector de la URJC ve "poco eficaces" las multas de la nueva ley regional de universidades y pedirá que se modifiquen

Abraham Duarte valora que no haya "líneas rojas" en la negociación entre rectores y el Gobierno autonómico

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Abraham Duarte, ha calificado de "poco eficaz" el régimen sancionador desgranado en el borrador de la nueva ley regional de universidades --en el que se incluyen multas de hasta 100.000 euros por manifestaciones no autorizadas o de hasta 10.000 por la colocación de pancartas-- y ha avanzado que pedirá que se modifique en las negociaciones con el Gobierno regional.

En una entrevista con Europa Press realizada esta semana en el Rectorado de la universidad que dirige desde hace poco más de un mes, cuando fue elegido rector en la segunda vuelta de las elecciones, Duarte ha detallado que esta petición de cambio de las sanciones se hará "no solo por lo llamativo de las sanciones, sino porque es poco eficaz".

"Si se produce un escrache, desde la universidad no tenemos capacidad de identificar a las personas que lo están haciendo. No podemos pedirle el DNI para saber si es estudiante o si viene de cualquier otro lado; eso lo tiene que hacer la Policía. Entonces, más allá de lo llamativo de las sanciones, creo que es poco eficaz, porque no veo yo el escenario en el cual ese régimen sancionador se podría aplicar", ha manifestado Duarte, que ha agradecido a su vez que el Ejecutivo autonómico esté "dispuesto a hablarlo", ya que de momento se trata de un borrador.

Preguntado por si pedirá que se modifique este articulado del régimen sancionador, el rector ha respondido afirmativamente. "Hay algunos aspectos de la ley que nos gustaría matizar o cambiar directamente", ha ampliado.

MULTAS RECOGIDAS EN EL BORRADOR

El borrador presentado a principios de junio de este año plantea multas que van desde los 15.000 euros hasta los 100.000 euros por la realización de "manifestaciones no autorizadas que impidan el libre y pacífico ejercicio de las manifestaciones que sí han sido debidamente autorizadas o comunicadas dentro del campus" o por "permitir la ocupación de cualquier lugar del campus, que se impida el acceso a los mismos o el uso de las instalaciones universitarias".

El texto también incluye multas de entre 300 y 15.000 euros por "colocar pancartas o símbolos sin la debida autorización, o arrancar los que hayan sido debidamente autorizados".

Además, se recoge una docena de supuestos en los que se incurriría en infracciones muy graves como "no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en los campus, especialmente la libertad de expresión y de cátedra", con multas de entre 100.000 euros y un millón de euros.

NEGOCIACIÓN "SIN LÍNEAS ROJAS"

Una de las cuestiones que mejor valora el rector es que la negociación de la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) se está llevando a cabo "sin líneas rojas", ni por parte de los rectores ni por parte del Ejecutivo autonómico. "El ambiente es cordial, yo no percibo tensión ni que haya nada que sea una línea roja", ha ampliado Duarte.

En este sentido, el nuevo rector de la Rey Juan Carlos ha calificado de "positivo" el viaje institucional de la semana pasada que reunió en Miami, Estados Unidos, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; al consejero de Universidades, Emilio Viciana; y a cuatro de los rectores de las universidades públicas madrileñas.

Más allá de facilitar la conexión con las instituciones educativas de la ciudad, el viaje sirvió para seguir negociando la ley de universidades regional. "La ventaja de estar a 10.000 kilómetros de la Comunidad de Madrid es que no hay tanto ruido. Hemos tenido la oportunidad de hablar con el consejero y con la propia presidenta para poner sobre la mesa algunas cuestiones", ha detallado Duarte.

En el viaje, hubo una foto institucional que molesto a los sindicatos y a algunos profesores y estudiantes, ya que se les veía en un ambiente afable. "No tiene nada que ver la firmeza con la cordialidad", ha zanjado el rector.