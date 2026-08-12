Alfa Romeo amplía la oferta del Junior con cuatro motorizaciones para distintos estilos de conducción

Alfa Romeo Junior - ALFA ROMEO

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alfa Romeo refuerza la propuesta del Junior en el segmento SUV premium con una gama formada por cuatro motorizaciones y tecnologías diferentes, pensadas para cubrir desde los desplazamientos urbanos hasta la conducción deportiva y las aventuras todoterreno.

El modelo combina el ADN deportivo de la marca con tecnología avanzada y un interior práctico, dotado de un maletero de 400 litros, el más amplio de su segmento. La fórmula busca responder a conductores con necesidades diversas sin obligarles a elegir entre funcionalidad y dinamismo.

La oferta arranca con el Alfa Romeo Ibrida, de 136 CV, orientado a la eficiencia en el uso diario. A su lado se sitúa el Ibrida Q4, de 145 CV, dirigido a quienes buscan mayores capacidades fuera del asfalto. Esta versión incorpora tracción total AWD, suspensión trasera Multilink y tecnología Power Looping, que mantiene la tracción 4x4 incluso con niveles bajos de batería.

Ambos modelos emplean una cadena de tracción híbrida de 48 voltios, que combina un motor de gasolina 1.2 con otro eléctrico de 21 kW integrado en el cambio de doble embrague. Según la información facilitada, el sistema permite circular en modo cero emisiones durante más del 50% del tiempo en desplazamientos urbanos y realizar conducción eléctrica en carretera con carga limitada hasta 150 km/h.

La alternativa eléctrica está representada por el Alfa Romeo Elettrica, con 156 CV y una autonomía de hasta 410 kilómetros. El modelo puede recuperar del 20% al 80% de la carga en menos de 30 minutos y ofrece acceso, mediante la aplicación Free2move Charge, a más de 740.000 puntos de recarga públicos en Europa. Su precio parte de 36.225 euros.

En el extremo más prestacional se encuentra el Elettrica Veloce, con 280 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,9 segundos. Esta versión incorpora un diferencial mecánico Torsen D de cuarta generación, suspensión deportiva calibrada y frenos de alto rendimiento, además de un selector de modos de conducción DNA con programa Advanced Efficiency y función B-Mode para intensificar la regeneración de la batería.

El Elettrica Veloce ofrece una autonomía WLTP de 334 kilómetros y se comercializa desde 46.092 euros. Con esta combinación de versiones, el Alfa Romeo Junior reúne alternativas híbridas y eléctricas, tracción total y una configuración deportiva dentro de una misma gama, con propuestas adaptadas a la ciudad, la carretera y el uso todoterreno.