En España se robaron 90 vehículos al día, hasta alcanzar las 33.000 sustracciones en 2025

LoJack alerta que en España se robaron 90 vehículos al día y superaron las 33.000 sustracciones en 2025 - LOJACK

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

España registró 90 robos de coches en promedio al día, lo que arroja un total de 33.032 apropiaciones indebidas en todo el año 2025, un aumento del 0,2% con respecto al año anterior, según los datos oficiales publicados por el Ministerio del Interior.

El análisis de la evolución desde 2020 refleja un cambio estructural en el mapa del robo de vehículos en España. En cinco años, las sustracciones han pasado de 25.387 a 33.032 unidades, lo que supone un incremento acumulado cercano al 30%, según datos del Ministerio del Interior.

Para la empresa dedicada a la recuperación de vehículos, LoJack, estos datos confirman un problema "plenamente activo" en España y que desde hace unos años presenta un importante crecimiento.

"El robo de vehículos no es una problemática puntual ni coyuntural. Mantenernos por encima de las 33.000 sustracciones anuales demuestra que hablamos de un fenómeno consolidado. Son 90 vehículos al día, 90 propietarios que afrontan una situación de gran impacto económico y personal", valora el director general de LoJack Iberia, José Ignacio Rubio.

"La profesionalización de las redes organizadas obliga a apostar por soluciones tecnológicas avanzadas que permitan no solo disuadir, sino recuperar el vehículo incluso cuando ha sido ocultado o trasladado fuera del país", añade.

CATALUÑA LIDERA EL RANKING DE COCHES ROBADOS

Por comunidades autónomas, Cataluña lideró nuevamente el ranking con 8.632 vehículos sustraídos (+1,0%), seguida por la Comunidad de Madrid, con 6.982 (+0,5%), y Andalucía, que alcanzó los 6.324 robos (+4,3%).

Las grandes áreas metropolitanas continúan concentrando el mayor volumen de robos. Solo las provincias Madrid y Barcelona sumaron en 2025 un total de 13.923 sustracciones, lo que representa más del 42% del total nacional.

Por su parte, zonas de España como Sevilla dejaron incrementos significativos en 2025. De forma concreta, Sevilla alcanzó los 2.080 robos, con un incremento del 20,6%, el mayor crecimiento entre las provincias con alto volumen, según LoJack. Álava registró la mayor subida porcentual del país (+64,2%), con 110 vehículos sustraídos, mientras que Cáceres (+53,1%) y Huesca (+33,3%) también mostraron repuntes relevantes.

Por el contrario, provincias como Ávila (-42,4 %), León (-33,3 %) o Teruel (-29,4 %) redujeron considerablemente la incidencia. Soria, con seis vehículos robados, volvió a ser la provincia con menor número de sustracciones.