El fondo de pensiones de Mercedes-Benz venderá acciones de Nissan por casi 300 millones de euros

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz Pension Trust, el fondo de pensiones de la firma alemana, que posee una participación del 3,8% en Nissan, venderá alrededor de 140 millones de sus acciones, saliendo completamente de la inversión, por un importe aproximado de 300 millones de euros.

La venta no afectará a ninguna colaboración en curso entre Mercedes-Benz y Nissan, según la hoja de términos. Se espera que la colocación de las acciones del Mercedes-Benz Pension Trust se liquide el 28 de agosto.

Con arreglo a esta operación, Nissan se desplomó hasta un 6,8% el martes por la mañana en Tokio, la mayor caída desde principios de abril. Las acciones de Mercedes-Benz Pension Trust se ofrecían a 341,30 yenes (1,98 euros) cada una, un descuento del 6% respecto al cierre del lunes de Nissan.

Nissan está realizando un amplio esfuerzo para recortar costes y reestructurar su negocio en un intento de rescatarse de su peor situación financiera en más de dos décadas. El consejero delegado, Iván Espinosa, anunció en mayo planes para suprimir unos 20.000 puestos de trabajo y reducir los centros de producción en todo el mundo de 17 a 10 fábricas.

En julio, Espinosa advirtió de pérdidas considerables mientras el fabricante de automóviles sigue adelante con su costoso plan de reconversión.

A pesar de un resultado favorable tras la decisión del presidente Donald Trump de reducir los aranceles al 15% sobre los vehículos y las piezas de automóviles importados a EE.UU., Nissan pronosticó unas pérdidas operativas de 180.000 millones de yenes (1.048 millones de euros) para el periodo abril-septiembre, y retuvo las previsiones para el ejercicio fiscal que finaliza en marzo de 2026.