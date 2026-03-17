Hyundai, Kia y Nvidia amplían su alianza estratégica para la tecnología de conducción autónoma

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MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hyundai y Kia han acordado ampliar su alianza estratégica con Nvidia para impulsar el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma, con el objetivo de dinamizar el ecosistema del futuro vehículo autónomo en los mercados globales de vehículos definidos por software (SDV) y conducción autónoma, que se encuentran en rápida evolución.

En el marco de esta colaboración, Hyundai, Kia y Nvidia combinarán las capacidades probadas de SDV de Hyundai con la tecnología de conducción autónoma líder en la industria de Nvidia para crear soluciones de conducción autónoma de próxima generación.

Hyundai integrará la tecnología de conducción autónoma de nivel 2 o superior de Nvidia en determinados modelos de vehículos. Además, a través de su empresa conjunta de vehículos autónomos, Motional, Hyundai impulsará las conversaciones con Nvidia para aprovechar las nuevas tecnologías y así mejorar sus capacidades de robotaxis de nivel 4, acelerando al mismo tiempo el desarrollo de su tecnología y servicios.

A su vez, Hyundai aprovechará las extensas plataformas de datos y las tecnologías de IA de Nvidia, integrando sistemáticamente todos los datos acumulados en un sistema de aprendizaje unificado. Este enfoque estratégico mejorará la madurez del desarrollo de la conducción autónoma, permitiendo a Hyundai responder de forma integral a la dinámica del mercado y acelerar la internalización de la tecnología de conducción autónoma basada en datos.

Hyundai, incluyendo Motional, tiene como objetivo internalizar por completo la tecnología de conducción autónoma de vanguardia y, simultáneamente, impulsará sus iniciativas internas de desarrollo de tecnología de conducción autónoma en paralelo, garantizando la mejora continua y fortaleciendo sus capacidades de respuesta global flexibles.

"La ampliación de la alianza con Nvidia representa un hito importante en la consecución de la visión de Hyundai para una tecnología de conducción autónoma segura y fiable. Gracias a un marco de colaboración unificado para todo el Grupo, reforzaremos nuestra competitividad tecnológica diferenciada", ha destacatado la firma.