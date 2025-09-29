Jaguar Land Rover busca financiación de emergencia por valor de 2.294 millones de euros

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Jaguar Land Rover (JLR), propiedad de Tata Motors, ha solicitado 2.000 millones de libras (2.294 millones de euros) en financiación de emergencia a bancos de todo el mundo, mientras el fabricante de automóviles trata de aliviar la presión financiera de un ciberataque que le obligó a detener la producción,

Según ha informado el diario 'Economic Times', Standard Chartered Bank, Citigroup y Mitsubishi UFJ han acordado ofrecer la línea de crédito urgente y posteriormente vender o sindicar la deuda a un grupo más amplio. Se espera que la línea de crédito a 18 meses con acuerdos de respaldo comprometidos demuestre que JLR tiene liquidez para sobrellevar las pérdidas de ingresos.

La financiación es independiente de un préstamo de 1.500 millones de euros, concedido por un banco comercial y garantizado por UK Export Finance, que el fabricante de automóviles reembolsará en cinco años.

JLR está lidiando con las secuelas de un ciberataque que ha paralizado las operaciones del mayor fabricante de automóviles del Reino Unido y ha desatado el caos en toda la cadena de suministro automovilístico del país. Las plantas del Reino Unido, Eslovaquia, Brasil y la India llevan paradas desde principios de mes, mientras que algunos proveedores están a la espera de recibir sus pagos a medida que JLR intenta liquidar los pagos atrasados que debe a sus proveedores.

La empresa comunicó la semana pasada que algunos de sus sistemas habían vuelto a funcionar, lo que le permitía procesar las facturas de los proveedores, acelerar la distribución de piezas a los concesionarios y agilizar las ventas y matriculaciones de vehículos. Su objetivo es reanudar algunas operaciones de fabricación el 1 de octubre, aunque advirtió de que tardará algún tiempo en volver a funcionar a pleno rendimiento.