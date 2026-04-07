Kia, Hyundai y Smart ven la guerra en Irán como una oportunidad para impulsar el coche eléctrico

Archivo - Punto de recarga para coches eléctricos. - ENDESA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Kia, Hyundai y Smart creen que la "incertidumbre" generada por la guerra en Oriente Medio abre una ventana de oportunidad para impulsar el mercado de vehículos eléctricos en España, con el fin de aminorar el impacto de este conflicto y sus consecuencias económicas, ya presentes, por ejemplo, en el precio de los combustibles.

Así lo han explicado los directores comerciales de Kia y Hyundai, Alberto Ruiz y Francisco de Martín, respectivamente, junto al consejero delegado de Smart, Alberto Olivera, en una mesa redonda organizada por el Observatorio Cetelem este martes en Madrid.

Si bien los tres responsables han manifestado que "es pronto" para extraer conclusiones sobre el impacto del conflicto en Oriente Medio, son conscientes de que la situación actual de incertidumbre "no favorece a nadie" y es "un motivo de preocupación".

"Es pronto para sacar conclusiones sobre cómo afectará; hasta ahora no se ha detectado una mayor dificultad. Tenemos que ser prácticos y pragmáticos a la hora de analizar los datos del primer trimestre", ha expuesto Ruiz

En este contexto, los directivos han apuntado que el coche eléctrico "ha llegado para quedarse", tal y como ha expresado Francisco de Martín, en una idea a la que se ha sumado Ruiz, para señalar que la electrificación puede ser "un buen argumento" para paliar las consecuencias del actual escenario geopolítico y económico.

"Cuando ves el precio del diésel a 2 euros por litro no te alegras nada. Ante esta situación, que esperamos que pase pronto, vemos que se ha disparado el interés por los coches eléctricos, lo que hace ser positivos sobre la oportunidad que se disipa para este mercado. Los clientes de los vehículos eléctricos están menos expuestos a la crisis en Oriente Medio", ha apuntado, por su parte, el consejero delegado de Smart.

Además, las marcas ven que las redes y los clientes están apostando por la electrificación, para lo que están preparando una fuerte estrategia de nuevos productos con estas motorizaciones, como los lanzamientos de modelos urbanos como el Hyundai Inster o el Kia EV2.

"Seguimos con una política de lanzamientos de hibridación y electrificación completa de cara al cierre de este año y el próximo. Hemos hecho los deberes para todo lo que viene", ha afirmado el director comercial de Hyundai, que también ha comentado la importancia de ofrecer motorizaciones de "transición" para que los clientes puedan adaptarse a la movilidad del futuro.