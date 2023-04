Puig celebra el "buen acuerdo" del ERE en Ford Almussafes: "Siempre confié en el diálogo social"

El 'president' se muestra convencido de que, "si las bases del PERTE lo permiten", la compañía debe recibir esta inyección de fondos del Estado



VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha valorado positivamente el "buen acuerdo" alcanzado en Ford Almussafes para la salida de los trabajadores a través de un ERE que afectará a 1.124 trabajadores: "Siempre confíe en el diálogo social en Ford y siempre he confiado en la voluntad de la dirección y los trabajadores de llegar a un acuerdo".

En una entrevista con Europa Press, Puig ha celebrado el acuerdo alcanzado el pasado martes entre la dirección de Ford España y el sindicato mayoritario en la fábrica de Almussafes (UGT) para aplicar un ERE que afectará a 1.144 trabajadores, mediante planes de prejubilaciones desde los 53 años y un programa de salidas incentivadas en el que la empresa ha elevado las cuantías de las indemnizaciones propuestas.

Ha defendido que es un "buen acuerdo" y ha destacado la "decisión trascendental" de la multinacional de fabricar coches eléctricos en Almussafes, si bien ha reconocido que este tipo de vehículos requieren de menos trabajadores por su "nueva dinámica de producción".

"Se trata de que cuando tiene que haber una reestructuración haya acuerdos sin perdedores", ha aseverado, advirtiendo que "no hacer reestructuraciones o no implementar las medidas correspondientes puede generar peores resultados en el futuro".

Es más, Puig ha augurado que Ford Almussafes podría haberse visto abocada a la "desaparición" como la factoría de la firma del óvalo en Saarlouis (Alemania), pero finalmente es "una factoría en reestructuración pero con futuro: Esta ha sido la gran decisión".

VOLKSWAGEN DARÁ "OXÍGENO" MÁS ALLÁ DE LA COMUNITAT

Es algo que ha ligado con la futura gigafactoría de Volkswagen en Parc Sagunt II, "la inversión industrial más importante en la historia de España". "Son unas sinergias que nos dan una potencia enorme", ha dicho, garantizando que el clúster automovilístico valenciano tendrá "un oxígeno enorme que irá mucho más allá de unas comarcas concretas y más allá de la Comunitat".

Por otro lado, Puig ha descartado que el ERE de Ford Almussafes pueda complicar la aspiración de la compañía de optar a la segunda línea del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), como avisó la ministra de Industria, Reyes Maroto, al mostrar su preocupación y recordar que acceder a ayudas públicas está condicionado al mantenimiento de los puestos de trabajo.

"No tiene por qué ser así. Ford tiene derecho a presentar su proyecto para la electrificar la factoría y cuando se produzca veremos cómo se gestiona", ha argumentado, y ha recordado que la empresa ya apostó por la factoría valenciana "antes de cualquier posibilidad de ayuda" porque renunció a la primera línea del PERTE VEC.

Por tanto, el jefe del Consell se ha mostrado convencido de que "si las bases del PERTE lo permiten", Ford debe recibir esta inyección de fondos del Estado.

Al margen de Ford, ha abogado por lograr un "gran acuerdo valenciano" para la extensión de las energías renovables agilizando la red de recarga de coches eléctricos. Se ha marcado así como objetivo que la Comunitat sea una de las regiones de Europa con más puntos de recarga en los próximos cuatro años gracias a los fondos Next Generation EU.

Eso sí, ante las críticas manifestadas por representantes de PowerCo (Volkswagen) por la falta de puntos de recarga, ha reconocido que "a veces es como la pescadilla que se muerde la cola: no hay porque no hay coches eléctricos".

DEFIENDE AGILIZAR LAS PLANTAS DE RENOVABLES

En materia de energías renovables, Puig ha defendido la agilización de los proyectos en los últimos meses y ha garantizado que la Generalitat cumplió "sobradamente" con la fecha límite del 25 de enero para que obtuvieran las declaraciones ambientales.

Ha asegurado que todos los días se publican nuevas plantas fotovoltaicas o eólicas en el DOGV y ha reiterado que no hay alternativas a descarbonizar porque "no hay plan B para el planeta". "No hacer nada y paralizar proyectos lleva a que continuemos contaminando y haciendo oídos sordos a la realidad", ha avisado.

Dicho esto, ha remarcado que "hay que hacer bien las cosas" y no situar estas plantas en zonas protegidas o de alto valor ecológico: "No se trata de ponerlas en todos los sitios, sino en aquellos donde no tengan un impacto grave".

Y de cara al futuro ha sostenido que las renovables son energías "reversibles" que se pueden sustituir por otras menos contaminantes como el hidrógeno verde y ha abogado por lograr la soberanía energética en la Comunitat aprovechando su cantidad de horas de sol.