Toyota refuerza las ayudas del Plan Auto+ con incentivos adicionales de hasta 1.800 euros

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MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los modelos electrificados de Toyota como el Toyota C-HR+, el Toyota C-HR Plug-in Hybrid, el Toyota bZ4X y el nuevo Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, así como la gama Toyota Professional Electric pueden acogerse a las ayudas del Programa Auto+, facilitando el acceso a la movilidad eléctrica con incentivos desde 1.800 euros, de acuerdo con las condiciones del programa.

"Esta iniciativa refuerza el compromiso de Toyota con una movilidad más sostenible, acercando a un mayor número de clientes los modelos que combinan una refinada conducción tecnológica y segura con la calidad, fiabilidad y durabilidad característica de la marca", ha subrayado la marca.

Toyota C-HR+ Electric está disponible desde 36.500 euros en el acabado Advance, precio que incorpora una aportación adicional de 1.125 euros por parte de Toyota como complemento al Programa Auto+. Esta versión puede beneficiarse de un incentivo adicional de hasta 3.375 euros.

En su acabado superior, Toyota C-HR+ Electric 350 AWD-i Spirit parte desde 44.000 euros, incluyendo una aportación adicional de Toyota España de 1.575 euros como complemento al Programa Auto+. Esta versión puede acceder a un incentivo adicional de hasta 2.925 euros.

Por su parte, Toyota bZ4X está disponible desde 39.375 euros en acabado Advance, incluyendo una aportación adicional de 1.125 euros por parte de Toyota España, y puede beneficiarse de un incentivo de hasta 3.375 euros.

En el acabado AWD-i Spirit, Toyota bZ4X parte desde 46.925 euros, con una aportación adicional de Toyota España de 1.575 euros, y puede acceder a un incentivo de hasta 2.925 euros.

VENTAJAS PARA LA GAMA HÍBRIDA ENCHUFABLE

La estrategia multitecnología de Toyota también permite acceder a las ventajas del Programa Auto+ a través de su gama de híbridos enchufables.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid, disponible desde 34.500 euros en su acabado Advance, puede beneficiarse de ayudas de hasta 2.250 euros. Por su parte, el nuevo Toyota RAV4 Plug-in Hybrid, disponible desde 46.750 euros, puede acceder a incentivos de hasta 1.800 euros.

Finalmente, la familia Toyota Proace Electric, formada por Proace City Electric, Proace Electric y Proace Max Electric, puede beneficiarse de ayudas de hasta 5.000 euros. Por su parte, la gama Toyota Proace Verso Electric, formada por Proace City Verso Electric y Proace Verso Electric, puede acceder a incentivos de hasta 4.500 euros.

Estas ayudas se suman a las diferentes soluciones de electrificación que Toyota Professional ofrece a empresas y profesionales, con vehículos adaptados tanto al transporte de mercancías como al de pasajeros.