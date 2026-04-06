Las ventas de Jaguar Land Rover caen un 23,2% en su año fiscal 2026, por los aranceles y el ciberataque

Jaguar Land Rover - JLR

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de Jaguar Land Rover fueron de 307.900 unidades, un 23,2% menos que el año fiscal 2025, impactados por los aranceles estadounidenses, los desafíos del mercado chino y la retirada planificada de los modelos Jaguar más antiguos antes del lanzamiento de la nueva marca, además de las interrupciones en la producción tras el incidente cibernético.

A su vez, en el cuarto trimestre del año fiscal 2026 (correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2026), fueron de 95.300 unidades, un 14,5% menos que en el cuarto trimestre del año fiscal 2025 y un 61,1% más que en el tercer trimestre del año fiscal 2026 (de octubre a diciembre de 2025, ambos inclusives).

Los volúmenes del cuarto trimestre del año fiscal 2026 aumentaron significativamente con respecto al trimestre anterior, a medida que la producción volvió a la normalidad, tras el ciberataque sufrido por la firma en el tercer trimestre de su año fiscal.

"El aumento en comparación con el tercer trimestre del año fiscal 2026 refleja un retorno a los niveles normales de producción después del incidente cibernético", ha subrayado Jaguar Land Rover.

En comparación con el año anterior, los volúmenes del cuarto trimestre disminuyeron en todos los mercados, excepto en Europa, que aumentó un 4,1%. Los volúmenes fueron más bajos en el Reino Unido (-23,1%), Norteamérica (-19%), China (-29,8%), Ultramar (-7,9%) y en Medio Oriente y África (-2,4%).