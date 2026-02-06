Ayuntamiento Murcia cierra el año 2025 con superávit y consigue reducir el remanente negativo en más de 50 millones

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, junto a la portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca Pérez - EUROPA PRESS

MURCIA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha cerrado el ejercicio 2025 con superávit, confirmando así "la recuperación económica" de sus cuentas, "con una mejora acumulada de cerca de 50 millones de euros respecto de las cuentas de 2023", como refleja el informe de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre elaborado por la Intervención Municipal que ha sido remitido al Ministerio de Hacienda.

Cifras que ha dado a conocer en rueda de prensa, tras la Junta de Gobierno, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ha precisado que desde el año 2023 y hasta 2025 el Consistorio "ha colocado el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en -25,8 millones de euros, lo que supone una reducción de más de 50 millones de euros".

Ha recordado que en 2023 a ese remanente negativo de 76 millones se le sumaban "facturas pendientes de aprobar y de pagar que colocaba esta cifra prácticamente en los 100 millones de euros".

Un avance que viene acompañado del cierre del ejercicio con superávit presupuestario, materializado en una capacidad de financiación positiva de 10,6 millones de euros. Contrasta esta situación con la que tenía el Ayuntamiento en 2023, fecha en que presentaba una necesidad de financiación de 64,3 millones de euros, reflejando así una mejora de cerca de 75 millones en términos de estabilidad presupuestaria.

Por ello, considera que el cierre del ejercicio "refleja una capacidad de financiación positiva, una estabilidad presupuestaria de 10,6 millones de euros", de manera que el Consistorio está en disposición de "asumir" todos los proyectos que tiene comprometidos, "no solo en el ejercicio presupuestario, sino también en los ejercicios futuros", entre los que se encuentra la ampliación del tranvía.

El dato de estabilidad presupuestaria se sitúa en 10,6 millones de euros, lo que coloca la situación de capacidad de financiación del Ayuntamiento en "superávit presupuestario y, por lo tanto, va a permitir la financiación de todos aquellos proyectos de inversión en los que el Consistorio prefiera o haya planificado la financiación externa para poder hacerlo".

Igualmente, ha precisado que "el Ayuntamiento ha aprobado el presupuesto del año 2026 en el 3,3%". Unas cifras que vienen a confirmar que "las medidas a las que se comprometió este equipo de gobierno para recuperar la senda de la estabilidad supone cumplir con ese plan de saneamiento", ha destacado.

Durante el pasado ejercicio, el Ayuntamiento "gestionó un total de 18.401 facturas a proveedores" y el presupuesto se ejecutó en un 83,76 por ciento.

Muñoz ha confirmado que los créditos están disponibles para todas las concejalías, de forma que el proyecto de presupuestos del año 2026 "está en funcionamiento desde el 1 de enero y cuenta con todos los créditos líquidos para poder ejecutar todos los proyectos de ciudad del marco presupuestario de 2026".

Así, ha celebrado que el Consistorio recupere "la estabilidad presupuestaria sin recortes para poder ejecutar todos los servicios públicos y los proyectos de inversión que están en la hoja de ruta del alcalde".