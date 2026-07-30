Detenido en Archena un joven por dos robos con violencia tras amenazar a sus víctimas con un cuchillo - GUARDIA CIVIL MURCIA

ARCHENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha detenido en Archena a un joven como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación y otro de estafa, en el marco de una investigación iniciada tras varios asaltos cometidos en el casco urbano de la localidad, según ha informado la Benemérita.

La investigación comenzó a mediados del mes de julio, cuando agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana detectaron la comisión de varios robos con violencia que, según la Guardia Civil, habían generado alarma entre los vecinos.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que los hechos respondían al mismo modus operandi. El sospechoso seleccionaba previamente a sus víctimas en las inmediaciones de sus domicilios y las abordaba por sorpresa para apoderarse de dinero, efectos personales y objetos de valor.

Según la investigación, el detenido sorprendía a las víctimas por la espalda y las amenazaba con un cuchillo, que llegó a colocar en el cuello de una de ellas y en la espalda de otra para obligarlas a entregar sus pertenencias. En uno de los robos consiguió sustraer más de 500 euros.

Durante las indagaciones, los agentes identificaron al presunto autor a través de las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia de un establecimiento comercial, donde fue grabado utilizando una de las tarjetas bancarias sustraídas a una de las víctimas poco después de cometer el robo.

Tras reunir los indicios necesarios, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que culminó con la localización y detención del sospechoso. En el operativo también se recuperó una cartera con documentación y parte del dinero sustraído.