La Guardia Civil detiene a cuatro personas por cinco robos en comercios de Cieza y Archena

Uno de los detenidos - GUARDIA CIVIL

CIEZA (MURCIA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en colaboración con las policías locales de Cieza y Archena, ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en cinco robos cometidos en establecimientos comerciales de la comarca, cuatro de ellos perpetrados mediante el uso de la violencia o la intimidación.

La primera investigación comenzó en Cieza tras el asalto a un supermercado, donde un hombre amenazó a los empleados con una jeringuilla para exigir la recaudación. Aunque no consiguió el dinero en efectivo, sustrajo varios productos comerciales antes de huir a pie, según ha informado la Benemérita.

Días después, se registraron dos hechos de similares características en Archena. Un individuo accedió, con el mismo 'modus operandi', a una sucursal bancaria y a un estanco, donde intimidó a los trabajadores con una jeringuilla y logró llevarse 540 euros en metálico y un cartón de tabaco.

El cruce de datos, los testimonios de los empleados y el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron a la Guardia Civil y a la Policía Local de Archena identificar al sospechoso, un vecino de Cieza con antecedentes policiales. El dispositivo de vigilancia concluyó con su detención pocas horas después de los últimos robos.

ROBO POR EL MÉTODO DEL TIRÓN A LA EMPLEADA DE UNA PANADERÍA

El segundo operativo se centró en un robo violento ocurrido a primera hora de la mañana en Cieza, cuando la trabajadora de una panadería fue abordada de forma sorpresiva mientras abría el establecimiento por parte de un joven que le propinó un fuerte tirón en el bolso para robárselo y, posteriormente darse, a la fuga.

Las indagaciones técnicas y el visionado de las cámaras de seguridad del entorno permitieron reconstruir la ruta de huida del autor del asalto. Con estos datos, la Guardia Civil y la Policía Local de Cieza localizaron y detuvieron a un joven residente en el municipio que cuenta con un amplio historial delictivo.

Finalmente, las patrullas policiales detuvieron a otros dos hombres en Cieza tras quedar vinculados con un robo con fuerza cometido en un pequeño supermercado de la localidad.

Los implicados consiguieron adentrarse en el establecimiento tras forzar los sistemas de acceso del local comercial. Una vez en el interior, sustrajeron el dinero en efectivo que contenía la caja registradora, así como diversos aparatos electrónicos.