El Plan Copla mantiene este martes bandera amarilla en once playas y roja en dos tramos por fuertes corrientes

Archivo - Un socorrista de Protección Civil en una playa de Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puestos del Plan Copla han abierto este martes con bandera amarilla en once playas de la Región de Murcia, mientras que se ha establecido bandera roja, que prohíbe el baño, en dos tramos de las playas de Pedrucho I, en San Javier, y Calblanque, en Cartagena, debido a fuertes corrientes.

En concreto, la bandera amarilla, que obliga a extremar la precaución durante el baño y a seguir las indicaciones de los socorristas, ondea en Matalentisco, en Águilas; Galúa, Sirenas, Entremares y Calblanque, en Cartagena; Puntas de Calnegre, en Lorca; y Banco del Tabal, Pedrucho I, Pedrucho II, Pedrucho III y El Arenal I, en San Javier, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2'de la Región de Murcia.

Por otro lado, los servicios de emergencia del Plan Copla han balizado unos 75 metros de playa en el tramo sur de Pedrucho I, en La Manga del Mar Menor, en San Javier, debido a la presencia de fuertes corrientes. En esta zona se ha establecido bandera roja, por lo que el baño y el buceo están prohibidos.

Asimismo, se han balizado unos 60 metros de playa en Calblanque, en Cartagena, también por fuertes corrientes, y se ha establecido bandera roja en el tramo afectado.