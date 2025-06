Ábalos y Koldo se repartieron las mujeres de cara a un fin de semana "discreto": "La Carlota se enrolla que te cagas"

Archivo - El ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, Koldo García- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Su asesor ofreció al ministro "a la Ariatna, que está perfecta" y "a la colombiana": "La que tú quieras"

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los audios grabados por Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, y que han sido analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revelan que ambos diseñaron la organización de un fin de semana "discreto" en función a las mujeres a las que querían ver, y que se repartieron para "cambiar" y "conocer" otras. "Te tengo preparada una (...) La Ariatna está bien, está recién, está perfecta. Y la colombiana nueva", le indicó Koldo.

En esa conversación, a la que ha tenido acceso Europa Press, Ábalos discute con su asesor opciones de desplazamiento y alojamiento para pasar unos días. "Si vinieran de Córdoba es nada, ese trocito, pero si vienen estas, claro, hay que buscar un sitio", le indica el entonces ministro. "Mira, si vienen aquí, ya sabes quien va a venir, lo tengo claro. Si viene aquí, tienes a la Ainara", aclara Koldo.

Ábalos, sin embargo, corrige a su asesor, y le indica que el nombre de la chica es Ariatna. "A la Ariatna, que está bien, que está recién, está perfecta", contesta Koldo. "Y a la colombiana. Y a la otra", le recuerda el exdirigente socialista. En ese punto, Koldo le reconoce que él quiere "a la otra también".

"Pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna", le contesta Koldo. "No sé, la Carlota se enrolla que te cagas", desvela Ábalos. Para zanjar la discusión, su asesor le indica: "Pues la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo". El entonces ministro muestra entonces su conformidad: "Era por conocer".

En ese audio, grabado en abril de 2019, puede escucharse cómo ambos departen sobre la ruta a trazar, algo que realizan presumiblemente frente a un mapa. "¿No hay forma de meterte por aquí?", pregunta en un momento Ábalos, que en ese momento llevaba un año al frente del Ministerio de Fomento. "Y una mierda, esas son carreteras nacionales, estás loco", espeta Koldo.

En esa discusión acerca del camino a elegir, presumiblemente hacia el sur de España, Ábalos apuesta por elegir "algún sitio discreto". El ministro también corrigió a Koldo cuando éste le hacía algunas sugerencias sobre qué carretera recorrer. "Esto no es de carreteras tío; es de ferrocarriles", aclaró.

Después de zanjar la conversación, Koldo se puso manos a la obra. "Bueno, yo pregunto y te digo. Ahora lo arreglo. Que hace falta también que puedan. Que aquí.. ¿vale?", apostilló.

Cabe destacar que la conversación surge cuando Koldo habla a Ábalos de la mujer de éste, Carolina. "Le he dicho, oye mira, el jueves igual te lleva Eduardo. (...) Y me dice, no, no, va conmigo (Ábalos) el jueves al medio día y digo, ¿perdón?", le indica Koldo, que añade: "No sabe nada".

La excusa que Koldo puso a la esposa de Ábalos fue que el ministro tenía "un almuerzo" que era "inevitable". "Bueno, que es un desayuno allí con prensa y demás. Ha dicho: '¿Otra vez Alfredo?'. Es que lo tiene agobiado", le explicó su asesor, que bromeó con su explicación: "No he podido evitarlo, lo siento. Cosecha mía".