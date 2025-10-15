Las acusaciones lideradas por el PP reclaman el ingreso en prisión provisional de Ábalos pero la Fiscalía no

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Ábalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El exministro opta por guardar silencio sobre sus "ingresos irregulares"

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acusaciones populares lideradas por el PP han reclamado el ingreso en prisión provisional del exministro José Luis Ábalos tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revela "ingresos irregulares", mientras que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial--.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así lo ha solicitado este miércoles el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el marco de la vista de medidas cautelares que se ha celebrado en el Tribunal Supremo después de que Ábalos se acogiese a su derecho a no declarar por sus discrepancias con su abogado, José Aníbal Álvarez, al que intentó renunciar hace 48 horas pero no pudo hacerlo porque el instructor se lo denegó.

Según las fuentes consultadas, Ábalos se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar, lo que supone un cambio en su estrategia de defensa, toda vez que en las tres ocasiones anteriores sí declaró.

Al igual del pasado junio, cuando se celebró otra vista idéntica a la de este miércoles en la que solo las acusaciones populares reclamaron el ingreso en prisión del exministro, la Fiscalía ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes: la prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y firmas quincenales en sede judicial.

Hasta ahora, la prisión provisional solo había prosperado con el también ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto "papel principal" en la trama de amaño de obras.

La decisión del Ministerio Público ha tenido lugar después de que la UCO detectara 95.437,33 euros desembolsados por Ábalos sin justificación bancaria, entre los que destacaba 20.799,40 euros de gastos "personales" con cargo a "una fuente de ingresos no declarada".

Además, la Guarda Civil reflejó que el PSOE pagó a Ábalos con dinero en efectivo mediante sobres. Algunos de esos pagos, explicó, tenían respaldo documental en lo aportado por el Partido Socialista como compensación por gastos, pero otros no.

La UCO detalló que Koldo y su entonces mujer, Patricia Uriz, verbalizaban en sus conversaciones de WhatsApp que parte del dinero que gestionaban, en efectivo o a través de sus cuentas, no era suyo, sino de Ábalos, y que se referían a él como "chistorras" (billetes de 500 euros), "soles" (200 euros) y "lechugas" (100 euros).

