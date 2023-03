Calviño invita al PP a preguntar a Zoido y Santamaría por el general encarcelado por el caso Mediador

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha invitado este jueves al PP a pedir explicaciones al exministro Juan Ignacio Zoido y a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por el general Francisco Espinosa Navas, el único que permanece en prisión provisional por el 'caso Mediador', ya que fueron ellos quienes nombraron a este mando de la Guardia Civil para dirigir el proyecto antiterrorista del Sahel.

En su comparecencia en el Congreso para informar de la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea, Nadia Calviño ha sido preguntada por el diputado del PP Pablo Hispán por la posibilidad de que la trama Mediador, la misma que llevó a la dimisión al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alías 'tito Berni', hubiera aprovechado también esos fondos europeos para sus negocios.

Y es que el general Espinosa estuvo al frente del proyecto GARSI-Sahel, una iniciativa europea relacionada con contratos de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP) que actualmente preside la responsable del Ministerio de Asuntos Económicos.

Calviño ha querido dejar claro que la FIIAPP no utiliza fondos europeos, sino de cooperación exterior de la UE, y que en todo caso la Comisión Europa no ha detectado ninguna irregularidad en ese proyecto del Sahel. No obstante, ha confirmado que se ha ordenado una investigación interna y que se está colaborando con la Justicia.

LLEGÓ DESPUÉS DE QUE TERMINARA EL GENERAL

Eso sí, se ha desvinculado del general Espinosa subrayando que fue nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy y que el proyecto del Sahel que dirigía acabó en junio de 2021, mientras que ella no llega a la presidencia de la FIIAPP hasta octubre de ese año.

"Me parece del todo punto incomprensible que insistan en pedirme explicaciones, si acaso deberían pedírselas a sus compañeros que le designaron --ha espetado al diputado del PP--. Hay personas que sí están mejor situadas para dar las explicaciones oportunas".

En concreto, ha recordado que el general espinosa fue nombrado para el proyecto del Sahel por el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la vicepresidenta del Gobierno Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría.