El Gobierno no contempla asumir más responsabilidades políticas por el juicio a Ábalos aunque el Supremo le condene

El exministro José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno considera que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas pertinentes en el caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y no contempla ninguna medida interna, aunque el juicio del caso mascarillas que ha arrancado este martes en el Tribunal Supremo termine en condena.

Las fuentes gubernamentales consultadas consideran que en su momento ya tomaron las medidas que tenían que tomar, es decir, la expulsión de Ábalos del PSOE tras la detención de su exasesor Koldo García por presuntas prácticas corruptas.

Unas decisiones que, subrayan, fueron "muy dolorosas" porque supusieron apartar a un compañero de partido y de Gobierno en el que habían confiado y al que consideraban una persona honesta, a pesar de que durante meses iban apareciendo informaciones que le señalaban.

Su salida también fue dolorosa por "el daño que hizo a la organización" prescindir de una persona con el currículum de Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, ministro de Transportes y 'número tres' del PSOE.

NO ESPERAN NUEVA INFORMACIÓN CONTRA EL GOBIERNO

Este martes ha comenzado en el TS el juicio por el presunto cobro de mordidas en la compra de material sanitario durante la pandemia en el que están acusados Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, pero en el Ejecutivo tratan de mostrar tranquilidad y restarle importancia.

Las fuentes consultadas se muestran convencidas de que el Gobierno no tomará más decisiones que las ya adoptadas porque dan por descontado que no aparecerá nueva información a lo largo de este juicio que debilite al Ejecutivo de Sánchez.

En el Consejo de Ministros creen que ya se conocen todos los detalles del caso y por tanto el juicio será una repetición de lo ya conocido y publicado hasta ahora. El daño que este caso ha hecho al Gobierno ya se ha producido, apuntan, y por tanto dan el caso por amortizado.

Este mismo martes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ya apuntaba en esta dirección durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras ser preguntada en diversas ocasiones sobre si el Ejecutivo piensa asumir responsabilidades si hay una sentencia condenatoria.

"Las responsabilidades se tomaron", ha afirmado defendiendo que el PSOE apartó a Ábalos y por tanto tiene "tolerancia cero" con la corrupción a diferencia del PP que, ha dicho, "destruyó pruebas a martillazos".

DEFIENDEN QUE LA DIMENSIÓN DE KITCHEN ES MAYOR

En el Gobierno, además, esperan que el efecto de este juicio quede amortiguado por el otro proceso sobre corrupción que acaba de empezar en la Audiencia Nacional, el 'caso Kitchen', que investiga a la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Mariano Rajoy por un presunto espionaje con medios públicos.

Los socialistas consideran que no se puede comparar la dimensión de un caso y otro y subrayan que en la causa 'Kitchen' se trata de la Policía cometiendo presuntos delitos por orden del Gobierno.