Leire Díez pide excluir sus agendas intervenidas por falta de justificación y exceder el periodo investigado

Archivo - La exmilitante socialista Leire Díez a su salida de la Audiencia Nacional, a 13 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que retire de las diligencias sus agendas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por falta de justificación y porque "exceden el marco temporal" que corresponde, sostiene, a la investigación.

Así lo ha expresado la abogada de Díez en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, al juez que investiga la presunta trama que habría liderado el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinado Díez para obstaculizar causas judiciales que afectaran al partido o al Gobierno.

La letrada indica que "se han incorporado a las actuaciones documentos que ni tienen relación con los hechos objeto de investigación, ni corresponden al periodo temporal al que se contrae la misma", que entiende "comprendido entre los años 2021 y 2023", y que "ni siquiera" le pertenecen.

Lo mismo debió de haber ocurrido, según la letrada, con "toda la información personal, profesional o de cualquier otro tipo recabada de los materiales, documentación, información y dispositivos electrónicos de Leire Díez y su familia que guardasen relación con los hechos objeto de investigación".

Así las cosas, la abogada solicita a Pedraz que acuerde --mientras "no exista expurgo materializado físicamente y resolución judicial motivada de inclusión--" la retirada de las actuaciones de "todos los documentos y archivos ya incorporados relativos a un periodo temporal distinto de 2021 a 2023", aquellos "que contengan datos médicos o personales de cualquier tipo" y en los que "se incluyan en documentos que sean propiedad de terceros".

En una de las agendas incautadas por la UCO, Díez escribió varias veces "Pedro Sánchez", "P.S." o "presidente", según consta en el sumario de la causa. También hay referencias al exministro de Transportes José Luis Ábalos o al propio Cerdán.