Marlaska acusa al PP de seguir usando a la Policía y Guardia Civil contra el PSOE: "Saben demasiado y me preocupa"

El ministro del Interior, Francisco Grande-Marlaska, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este miércoles al PP de haber utilizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) cuando estaban en el Gobierno "para investigar a rivales políticos" y de estar utilizándolas ahora "en la oposición" y pese a que él es su máximo responsable. "Parece que saben demasiado, y me preocupa", ha llegado a decir a los 'populares'.

"Con este Gobierno, las FCSE, en vez de mal pagados, mucho mejor pagados; en vez de una infraestructura absolutamente obsoleta, con infraestructuras; en vez de quitarles medios, más medios; en vez de utilizarles para investigar a los rivales político y para destruir pruebas que implicaba al gobierno del PP, garantizamos la neutralidad y el principio de legalidad", ha manifestado durante la sesión de control al Gobierno.

Marlaska ha respondido así a una pregunta de cuándo iba a dimitir formulada por el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, quien citado directamente a los diputados de Sumar, PNV, Junts y ERC a moverse ante los últimos casos de corrupción en torno al PSOE, el último el requerimiento de información la sede nacional del partido en la calle Ferraz. "Ya tienen la línea roja. Suya es la palabra", ha señalado.

EL PP APELA A LOS SOCIOS: YA TIENEN LA LÍNEA ROJA

Bendodo ha mostrado una fotografía de una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 9 de marzo de 2021, en la que, según ha dicho, se aprobó el rescate de Plus Ultra, cuyas irregularidades en torno a las gestiones del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero investiga ahora la Justicia.

Así, ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska si el "verdadero y único propósito del rescate era engordar la joyería del comisionista Zapatero".

Marlaska ha respondido que el Gobierno, "desde el minuto uno", ha trabajado "por el conjunto de la sociedad española" y ha defendido que durante la pandemia puso en marcha los ERTE y trabajó para "salvar la solvencia" de sociedades estratégicas y el empleo "siempre bajo el principio de legalidad".

El ministro también ha defendido que, desde Interior, se ha trabajado para contar con "más agentes, mejores condiciones e infraestructuras" y para "guardar su neutralidad". "No vamos a utilizar en modo alguno a la Policía ni a la Guardia Civil para investigar a nuestros rivales políticos", ha recalcado, antes de afirmar que en este Gobierno no habrá policías que destruyan pruebas ni jueces o fiscales que actúen "al albur del poder político".

En su réplica, Bendodo se ha dirigido a los ministros presentes y les ha preguntado si "de verdad merece la pena morir por el que no ha venido hoy". "Alterna derrotas electorales con redadas: derrotas, redadas, derrotas, redadas", ha afirmado, añadiendo que es "más fácil y más cómodo hablar en esta Cámara que en el juzgado".

Marlaska ha contestado que sí es "un honor" estar en este Gobierno y bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez, "quien está sufriendo unos ataques absolutamente injustos". Además, ha asegurado que, "antes o después", en un Estado de Derecho como España, todos serán conscientes de esos ataques "injustos".

"QUIEREN ARRASAR CON EL ESTADO DE DERECHO"

Minutos después, la diputada del PP Sofía Acedo ha acusado a Marlaska de "blanquear las vergüenzas" del Ejecutivo y ha recordado que la Guardia Civil ha registrado la sede del PSOE. "Ahora se entiende su abandono y se entiende sus ataques a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Fiscalía, a los jueces, a los magistrados", ha afirmado.

Acedo considera que desde el Gobierno quieren "arrasar con el Estado de Derecho" y ha calificado al Ejecutivo como una "vergüenza nacional". Después, les ha acusado de ser "una organización criminal", de haber utilizado el poder para tejer "una red de intereses, de privilegios y de favores" y a Marlaska de "haber abandonado" a los agentes frente al narcotráfico, reprochándole su ausencia en el funeral de dos últimos guardias civiles fallecidos en acto de servicio.

El ministro ha respondido que estar "a la altura" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es hacer "todo lo contrario" de lo que, según ha dicho, hizo el PP: "En vez de menos efectivos, más efectivos; en vez de mal pagados, mucho mejor pagados; en vez de una infraestructura absolutamente obsoleta, infraestructuras; en vez de quitarles medios, más medios".

"USTEDES SABEN DEMASIADO; ME PREOCUPA"

El titular de Interior ha acusado al PP de saber demasiado sobre el registro de Ferraz, después de que Acedo hablase de financiación ilegal. "Usted parece que sabe demasiado, lo cual me preocupa", ha indicado, antes de pedirles que sean "serios" porque, a su juicio, España "no se merece una oposición como ustedes".

Marlaska ha defendido su trayectoria "jugándose la vida" en lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo y ha destacado la llegada de más efectivos y medios durante su mandato y las incautaciones de más de dos millones de kilos de cocaína. "Con nosotros, a diferencia de ustedes, no nos valen las palabras. Nosotros actuamos", ha reprochado al PP.