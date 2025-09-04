Marlaska asegura que la seguridad en La Vuelta está garantizada y defiende las protestas "loables" a favor de Palestina

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparece en el Congreso de los Diputados para hablar de los incendios forestales - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este jueves que la seguridad de La Vuelta Ciclista a España está garantizada tras los incidentes en la etapa de ayer en Bilbao y ha defendido, además, que cualquier democracia tiene también que respetar las protestas "loables" como las registradas a favor de Palestina.

"Las protestas todas se tienen que entender, estamos en una democracia y faltaría más; pero también hay que garantizar la seguridad del conjunto de los ciudadanos y de los ciclistas", ha señalado Marlaska a preguntas de la prensa tras comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar la gestión durante los incendios forestales de este verano.

"Todas las manifestaciones, sobre todo por razones muy loables, forman parte de la democracia y del discurso político", ha añadido tras mostrar su confianza en el dispositivo de seguridad de la Guardia Civil, la Policía Nacional y de la Ertzaintza.

La protesta a favor de Palestina y contra la participación en La Vuelta del equipo Israel-Premier Tech obligó ayer a acortar la etapa en Bilbao, que acabó sin ganador, en una jornada que dejó tres detenidos, cinco identificados y cuatro ertzainas heridos.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado este jueves el "espectáculo" que se dio "nada edificante" al convertirse las protestas convocadas en favor de Palestina en "algo incívico y poco pacífico".

Asimismo, Pradales ha considerado "inaceptable" la "reacción" de EH Bildu "jaleando y aplaudiendo de esa manera incívica" la protesta contra Israel por la guerra de Gaza.