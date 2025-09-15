Marlaska ve "absolutamente suficiente" el dispositivo policial de la última etapa de la Vuelta

1008837.1.260.149.20250915093205 El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

Felicita a la Policía Nacional en una situación compleja y desea una rápida recuperación a los 22 agentes heridos

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el dispositivo policial desplegado este domingo para garantizar la seguridad de los ciclistas y de los ciudadanos en la última etapa de la Vuelta ciclista a España en Madrid fue "absolutamente suficiente", ya que se asimiló al de la Conferencia de la OTAN celebrada también en la capital en el año 2022.

"El dispositivo fue absolutamente suficiente. Tened en cuenta de que un dispositivo como el de ayer, en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Marlaska ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "por el trabajo desarrollado", y en concreto a la Policía Nacional, que en su opinión gestionó este domingo "una situación absolutamente compleja, como siempre lo hace", en "términos de proporcionalidad" y garantizando el derecho a la manifestación con la seguridad de ciclistas y ciudadanos.

También se ha referido a los 22 agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos, deseando su "rápido restablecimiento". "Eso es lo más importante para el ministro del Interior en estos momentos", ha proseguido en su explicación Marlaska.

El titular del Interior ha admitido que el día de ayer fue "complicado" para las fuerzas de seguridad porque hay "un genocidio que está cometiendo el Estado de Israel en Gaza" y a consecuencia de ello "hay una manifestación social" en España que dice que "basta ya" de "esa situación que no puede ser admitida a nivel internacional".

"En esos parámetros, una inmensa mayoría, como sabemos, de ciudadanos españoles, madrileños y también españoles, ayer ejercieron su derecho a manifestarse", ha añadido, señalando que vio en las protestas de este domingo la imagen de "una sociedad comprometida con la paz en el mundo" y las de "unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado absolutamente profesionales" que "son la envidia de cualquier Estado democrático".